Jose Mourinho và 3 cầu thủ bị đuổi trong trận Derby della Capitale

(PLO)- HLV Jose Mourinho và 3 cầu thủ bị đuổi khỏi sân sau trận derby thành Rome hỗn loạn giữa AS Roma và Lazio ở tứ kết Coppa Italia.

Rạng sáng nay 11-1, AS Roma của Jose Mourinho đã bị Lazio đánh bại 1-0 trong trận derby thành Rome ở tứ kết cúp quốc gia Ý – Coppa Italia với bàn thắng duy nhất trận đấu trên chấm 11m của Mattia Zaccagni ở phút 51.

Trận đấu đã kết thúc trong hỗn loạn vào những phút bù giờ cuối cùng với việc 3 cầu thủ bị đuổi khỏi sân, còn HLV Jose Mourinho nhận chiếc thẻ đỏ thứ hai trong 2 trận liên tiếp chỉ trong vòng 4 ngày.

AS Roma của Jose Mourinho đã thua trong trận derby thành Rome đầy căng thẳng với Lazio. ẢNH: MIRROR

Jose Mourinho được lệnh phải giúp AS Roma giành chiến thắng trong trận Derby della Capitale với Lazio. Nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải rời sân trong cay đắng. Sau khi được VAR xem xét trao quả phạt đền cho Lazio, Mattia Zaccagni đã ghi bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 51.

Những phút bù giờ cuối trận đã diễn ra trong hỗn loạn. Cầu thủ chạy cánh Pedro của Lazio, người từng chơi cho AS Roma là cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi sân trên sân Olimpico sau khi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 96. Sardar Azmoun của AS Roma là cầu thủ tiếp theo nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với Nicolo Rovella của Lazio ở phút 90+10.

3 cầu thủ bị đuổi khỏi sân trong trận Derby della Capitale đầy căng thẳng. ẢNH: REX

Gianluca Mancini của AS Roma sau đó cũng bị đuổi khỏi sân sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi Edoardo Bove của AS Roma bị chai bia đập vào sau đầu khi anh đang được thay ra sân. Derby della Capitale được coi là một trong những trận đấu khốc liệt nhất của bóng đá châu Âu .

Trong khi đó, Mourinho đã bị đuổi khỏi sân hai lần trong bốn ngày, trước đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha Mourinho cũng nhận thẻ đỏ trong trận AS Roma hòa Atalanta 1-1 ở Serie A vào rạng sáng thứ hai 8-1. Cựu HLV Chelsea, Real Madrid, Manchester United và Tottenham Jose Mourinho đã bị đuổi khỏi sân 6 lần trong 2 mùa giải gần nhất.

Mourinho lần thứ hai bị đuổi khỏi sân trong tuần. ẢNH: REX

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho của AS Roma nói với Mediaset: “Thất bại luôn là nỗi đau, nỗi đau là gấp đôi khi thua trận derby. Đó là một quả phạt đền trong bóng đá hiện đại, quả phạt đền sẽ không xảy ra nếu không có VAR. Trọng tài đã không thổi quả phạt đền khi ông ấy ở cách xa ba mét, nhưng với VAR, ông ấy mới thay đổi quyết định”.

Kết quả này khiến Jose Mourinho càng chịu thêm nhiều áp lực ở AS Roma. Hợp đồng của Mourinho với AS Roma sẽ hết hạn vào tháng 6. AS Roma không có được phong độ tốt nhất khi đứng thứ tám tại Serie A. Tuy nhiên, đội bóng của Mourinho chỉ kém Fiorentina ở vị trí thứ tư bốn điểm.

AS Roma cũng đã lọt vào vòng play-off Europa League sau khi đứng thứ hai ở vòng bảng, kém đội dẫn đầu Slavia Praha hai điểm. AS Roma sẽ đối đầu với đội bóng Hà Lan Feyenoord, đội mà họ đã đánh bại trong trận chung kết Europa Conference League hai năm trước.

Edoardo Bove của AS Roma bị chai bia vào sau đầu. ẢNH: REX

Đó là chiến thắng lớn đầu tiên ở cúp châu Âu của AS Roma. Và Mourinho đã dẫn dắt AS Roma vô địch ngay ở mùa đầu tiên ở CLB. Mourinho suýt chút nữa lặp lại kỳ tích khi AS Roma lọt vào trận chung kết Europa League. Họ phải chịu thất bại đau đớn ở loạt sút luân lưu trước Sevilla.

Bất kể điều gì xảy ra trong mùa giải này, Jose Mourinho có thể sẽ rời AS Roma vào một thời điểm nào đó trong năm 2024. Nhà vô địch Champions League hai lần Mourinho từng từ chối lời đề nghị với mức lương kỷ lục thế giới dành cho một HLV châu Âu từ Saudi Arabia nhưng ông đã từ chối.

Bây giờ, Jose Mourinho đã sẵn sàng sang Saudi Arabia hành nghề khi ông từng khẳng định chắc chắn một ngày nào đó ông sẽ dẫn dắt một CLB thuộc Saudi Pro League. Và ngày Mourinho nói "OK" với Saudi Arabia đã không còn xa.

Alessio Romagnoli của Lazio ném pháo sáng ra khỏi sân. ẢNH: REX

Về phần Lazio, họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cuộc đụng độ giữa Frosinone với Juventus trong trận bán kết Coppa Italia gồm hai lượt trận. Trận đấu bán kết còn lại sẽ chứng kiến ​​Fiorentina gặp Atalanta, đội vừa thắng AC Milan 2-1 rạng sáng nay. Trận chung kết Coppa Italia tại Stadio Olimpico sẽ diễn ra vào ngày 15-5 (giờ quốc tế).

PHẠM QUANG