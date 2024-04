Kẻ đi ô tô cướp tiệm vàng khai lý do đi cướp 18/04/2024 12:37

(PLO)- Thanh niên 30 tuổi trùm kín đầu, đi xe hơi, cướp tiệm vàng đã bị bắt và khai nhận do nợ nần nhiều đi làm liều.

Sáng 18-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Toàn (30 tuổi, trú xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hiện trường vụ dùng búa đập vỡ kính tủ cướp vàng.

Bước đầu tại cơ quan điều tra Toàn khai nhận bản thân chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ không có tiền để trả nợ. Chiều tối 17-4, Toàn nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ.

Toàn lái ô tô 38A-113.xx đi từ TP Hà Tĩnh chạy theo quốc lộ 1A ra đến thị trấn Nghèn chạy lòng vòng quan sát.

Nguyễn Minh Toàn bị bắt giữ. Ảnh: CA

Khi chạy xe qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền (số 50 đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), Toàn thấy sơ hở nên đã chạy xe đến nơi vắng người qua lại.

Sau đó, dùng băng dính che biển số xe, rồi quay lại đột nhập vào tiệm vàng nói trên cầm búa đinh đập vỡ tủ kính, lấy vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi gây án, Toàn lái xe chạy theo hướng ra Hà Nội.

Khi Toàn chạy ra đến gần sân bay Vinh (TP Vinh, Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Nguyễn Minh Toàn bị bắt giữ cùng tang vật vàng vừa cướp được.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 21 giờ đêm 17-4, một người đàn ông điều khiển ô tô năm chỗ ngồi đến dừng trước Tiệm vàng bạc Kim Sơn Hiền.

Camera của tiệm vàng và nhà dân ghi lại cho thấy người đàn ông này bước xuống khỏi xe hơi, bịt kín mặt, mặc quần dài màu xanh, áo sơ mi trắng, tay cầm cây búa lớn chạy vào đập vỡ kính tủ tiệm vàng. Sau khi cướp được vàng liền lao ra xe rồi lái xe bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc liền có mặt tại hiện trường và tổ chức điều tra, truy bắt nghi phạm.

Ngay trong đêm 17-4, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Can Lộc và các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra.

Ngay sau đó, các lực lượng đã huy động tối đa người, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ cũng như chốt chặn các tuyến, soát xét các địa bàn để kịp thời bắt giữ nghi can.

Đến khoảng 1 giờ sáng 18-4, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ được Nguyễn Minh Toàn.

Công an đã khám xét thu giữ 16 vòng kiềng bằng vàng có trị giá khoảng 190 triệu đồng, ô tô biển 38A- 113.xx cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.