Kẻ dùng súng cướp cửa hàng tiện lợi ở quận 12 bị bắt sau 15 giờ gây án

Ngày 12-9, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai với Bùi Đức Thắng (25 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra vụ dùng súng cướp cửa hàng tiện lợi trên địa bàn.

Thắng là nghi phạm trong vụ cướp cửa hàng tiện lợi Winmart trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 hôm 11-9.

Sau khi gây án, Thắng trốn xuống Biên Hòa, Đồng Nai để tránh sự truy bắt.

Công an quận 12 nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất các hình ảnh các camera an ninh khu vực để điều tra, truy xét.

Thắng nhanh chóng bị khoanh vùng. Khoảng 1 giờ sáng ngày 12-9, Công an quận 12 phối hợp với Phòng PC02, Công an tỉnh Đồng Nai ập vào một địa điểm trên địa bàn TP Biên Hòa, bắt giữ Thắng, đưa về TP.HCM để phục vụ điều tra.

Bước đầu, Thắng đã thừa nhận hành vi.

Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày hôm trước, một nam thanh niên cầm theo vật giống súng, xông vào cửa hàng tiện lợi Winmart trên đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12.

Người này được miêu tả chừng 30 tuổi, đi xe máy, đeo khẩu trang kín mít và nổ súng vào một thùng hàng, uy hiếp nhân viên và khách để cướp.

Do bất ngờ và hoảng sợ, nhân viên đã mở két, lấy tiền đưa cho tên cướp. Người này sau đó ra xe máy, tẩu thoát.

Khi vào cuộc điều tra, công an thu giữ tại hiện trường một viên đạn chì. Phía cửa hàng trình báo, số tiền bị cướp đi khoảng vài triệu đồng.

15 giờ sau khi xảy ra vụ cướp, công an đã bắt giữ được nghi can gây án.