Kể từ 15-9, Bộ Công an sẽ in ‘nơi sinh’ vào bị chú hộ chiếu mẫu mới

Ngày 12-9, Bộ Công an cho biết đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin “nơi sinh” vào mục bị chú của Hộ chiếu phổ thông mẫu mới do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam.

Việc này được thực hiện kể từ ngày 15-9-2022.

Bộ Công an cũng cho hay đã có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin “nơi sinh” của công dân vào phần bị chú của hộ chiếu.

Đồng thời, Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc đưa mục “nơi sinh” vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam.

Thời gian qua, một số nước tạm thời dừng cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, với lý do trong hộ chiếu không ghi “nơi sinh”.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu mẫu mới nhập cảnh vào các nước: Đức, Séc, Phần Lan, Tây Ban Nha, Mỹ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ in bị chú “nơi sinh” vào hộ chiếu khi công dân có đề nghị.

Về thủ tục, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chỉ thực hiện bị chú thông tin “nơi sinh” khi công dân đề nghị.

Đối với công dân đã được cấp hộ chiếu mẫu mới, nay đề nghị bị chú thông tin “nơi sinh” thực hiện như sau:

+ Trường hợp công dân xuất trình hộ chiếu cấp trong nước, công dân cần nộp tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (mẫu TK01), mục “đề nghị” ghi rõ nội dung “bị chú nơi sinh vào hộ chiếu” (không cần dán ảnh) và kèm theo hộ chiếu mẫu mới đã được cấp.

+ Trường hợp công dân xuất trình hộ chiếu do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, ngoài các giấy tờ nêu trên, công dân phải nộp thêm giấy tờ chứng minh nơi sinh của mình như giấy khai sinh, hộ chiếu mẫu cũ...

+ Thời hạn giải quyết là hai ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, năm ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với công dân chưa được cấp hộ chiếu mẫu mới, nay đề nghị cấp hộ chiếu kèm bị chú thông tin “nơi sinh”, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết thực hiện theo quy định tại Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, tuy nhiên tại mục nội dung đề nghị (trong tờ khai cấp hộ chiếu) ghi rõ “cấp hộ chiếu và bị chú nơi sinh”.

Về lệ phí, Bộ Công an sẽ miễn lệ phí đối với việc bị chú nơi sinh vào hộ chiếu.

Trong thời gian chờ xem xét, nghiên cứu sửa đổi mẫu hộ chiếu, Bộ Công an tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới.