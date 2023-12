Khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khóa X: Một tinh thần mới cho sự phát triển của TP.HCM

Hôm nay (6-12), HĐND TP.HCM khóa X khai mạc kỳ họp thứ 13 để quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội (QH) về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM cũng như các vấn đề thường kỳ khác cho năm 2023 và định hướng năm 2024.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho hay: “Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội TP đang phục hồi tốt và những nghị quyết đặc thù của QH dành cho TP đã được tổng kết hoặc mới ban hành, tạo đòn bẩy cho TP vì cả nước hơn nữa”.

. Phóng viên: Tại kỳ họp thứ 13 này, HĐND TP sẽ quyết định những nội dung nào và theo bà, nội dung nào quan trọng hơn cả?

+ Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ: Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13, Thường trực HĐND và UBND TP đã phối hợp chuẩn bị 49 nội dung nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98 và quyết định những vấn đề kinh tế - xã hội của TP.

Có thể nói rằng với một TP đang trong giai đoạn phục hồi tốt, có cơ sở để thực hiện thành công các nghị quyết của QH dành cho mình, đáp ứng những đòi hỏi lớn của cử tri và nhân dân thì các nội dung tại kỳ họp đều quan trọng. Tất nhiên trong đó, những nội dung nhằm thực hiện Nghị quyết 98 mang tính đột phá, tiên phong hơn cả.

Các nội dung này từ thể chế hóa các chủ trương thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học chất lượng cao cho đến quyết định các mức phí đặc thù hay thành lập Sở An toàn thực phẩm… đều đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của TP.

Với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm…, các đại biểu HĐND TP sẽ thảo luận kỹ, đồng thời gợi mở thêm các sáng kiến, giải pháp để UBND TP sau kỳ họp có thể triển khai tốt hơn các quyết sách mà cả nước đã dành cho TP.HCM.

. Để thực hiện thành công, hiệu quả Nghị quyết 98, có lẽ các quyết sách mà HĐND sẽ thể chế hóa mới là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là gì, thưa bà?

+ Tôi cho rằng ngoài các quyết sách HĐND TP sẽ ban hành để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, sự nỗ lực của hệ thống chính trị TP thì sự ủng hộ của nhân dân, của Trung ương, QH, Chính phủ và các bộ, ngành cũng là một sự hỗ trợ cần thiết cho TP.

Mới đây, khi làm việc với TP.HCM về thực hiện Nghị quyết 98, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98, đã nêu bật tinh thần này.

Theo đó, Thủ tướng đã nhấn mạnh đến bề dày truyền thống, sự năng động, sáng tạo, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, không gian phát triển rất lớn… của TP. Ông cho rằng cả nước, cộng đồng quốc tế rất kỳ vọng vào TP nhưng khung pháp lý, cơ chế, chính sách để TP phát triển còn hạn hẹp.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng rất thẳng thắn khi cho rằng vẫn còn một sự dè dặt nào đó ở một số nơi và đề nghị một tinh thần mới, tư tưởng mới trong cả phân cấp, ủy quyền đến cải cách thể chế, thủ tục hành chính cho TP.

Tôi cho rằng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là một trong những điều kiện tốt để TP nói riêng và các cơ quan Trung ương sẽ cùng thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất nghị quyết mà QH trao cho mình.

Nhiều quyết sách nhân ái, nghĩa tình

Kỳ họp lần này, dự kiến HĐND TP sẽ ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh trên địa bàn TP năm học 2023-2024; Nghị quyết về một số chính sách đặc thù cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024…

Trước đó, HĐND TP cũng đã ban hành Nghị quyết 06/2023 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 13/2020 về chương trình giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2021-2025.