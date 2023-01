Khám xét tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

(PLO)- Lực lượng Công an đang thực hiện việc khám xét trong bối cảnh sai phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm liên tiếp bị cơ quan điều tra phát hiện.

Chiều 5-1, tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam, lực lượng Công an đang thực hiện việc khám xét trong bối cảnh sai phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm liên tiếp bị cơ quan điều tra phát hiện.

An ninh tại hai cổng ở số 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm "người không có nhiệm vụ" ra vào.

Đây là lần thứ hai, lực lượng Công an thực hiện việc khám xét tại trụ sở này. Trước đó, ngày 28.12.2022, Công an TPHCM phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trước đó, mở rộng điều tra các vụ án “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP. HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, ngày 4-1-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có các quyết định tố tụng tiếp theo.



Theo đó, công an ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam, gồm: Trần Anh Quân, Quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới; Đặng Trần Khanh, Phó Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới; Phạm Đức Ngọc, chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới về tội Nhận hối lộ.

Ngay sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thực hiện các Quyết định, Lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra đang tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án đối với các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong một tháng qua, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm.

Riêng Công an TP HCM đã ra lệnh khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với 43 bị can với các tội danh "Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Giả mạo trong công tác".

Theo cáo buộc, sai phạm chủ yếu là bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công hoặc cho thuê phụ tùng không đảm bảo kỹ thuật.

Đơn cử, xe mòn lốp thì nộp tiền thay lốp, thay thành thùng, thay một số bộ phận để đảm bảo tiêu chuẩn; sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải...

Ngay sau việc triệt phá trên, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã gửi Thư khen với lực lượng phá án.

Thứ trưởng đề nghị Công an TPHCM phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra mở rộng, truy xét làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội trong các vụ án nêu trên và tiếp tục xác minh, đấu tranh, phát hiện các hành vi tương tự để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước về đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ để làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Sau đó, hàng loạt cán bộ Trung tâm đăng kiểm ở miền Bắc bị khởi tố.

Cụ thể, tại Bắc Ninh, 14 cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,5 tỉ đồng trong ba năm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trung tâm 99-03D ở thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh bị nhiều người phản ánh là sách nhiễu, gây khó khăn, gợi ý, nhận tiền "bôi trơn" với nhiều chủ phương tiện.

Tại Bắc Giang, vừa qua, 4 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D và một nhân viên bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi thực hiện đăng kiểm.

Tại cuộc họp báo Chính phủ hôm 3-1, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, ước tính 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo cách làm luật như vậy.

Khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường đã được cấp, tiền thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Có giám đốc trung tâm đăng kiểm học hết lớp 3 cách đây đã… 50 năm (PLO)- Có một giám đốc Trung tâm kiểm định khi bị bắt, cơ quan điều tra đề nghị viết bản tự khai thì không biết chữ, không đọc, không viết được.

HOÀNG VIỆT