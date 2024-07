Khánh Hòa gặp khó trong định lại giá đất các dự án có sai phạm 26/07/2024 07:38

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT mời gọi các đơn vị, doanh nghiệp xác định giá đất nhiều dự án trên địa bàn. Trong đó, có rất nhiều dự án phải định lại giá đất do trước đây có sai sót trong xác định giá đất, cho thuê đất, giao đất theo kết luận của các cơ quan Trung ương.

Theo vị lãnh đạo trên, hiện công tác xác định giá đất các dự án ở Khánh Hòa đang gặp khó khăn do rất ít đơn vị đồng ý tham gia. Do vậy, một số dự án phải ngưng thực hiện do chưa định lại giá đất; trong đó nhiều nhất ở TP Nha Trang, khu Bãi Dài thuộc huyện Cam Lâm.

Hàng loạt dự án có sai phạm phải định lại giá đất

Thực hiện chỉ đạo trên, Sở TN&MT Khánh Hòa đang tiến hành thủ tục lựa chọn đơn vị tham gia xác định giá đất các dự án trên địa bàn tỉnh này.

Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại phải định lại giá đất. Ảnh: HUỲNH HẢI

Việc này được thực hiện sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi kế hoạch định giá đất cụ thể đối với hơn 60 dự án, khu đất trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, có nhiều dự án đã và đang thực hiện, phải định lại giá đất theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương.

Ông Nguyễn Minh Thư, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, cho biết qua rà soát có 62 dự án cần xác định lại giá đất, trong đó phần lớn là các dự án bất động sản

Theo ông Thư, trong số các dự án phải xác định lại giá đất, có một số dự án đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 nhưng chưa tính lại giá đất; một số dự án đã có quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng cho thuê đất nhưng chưa tính lại giá đất.

Ngoài ra, một số dự án đã xác định giá đất trước đây nhưng cơ quan Trung ương kết luận có sai sót; một số dự án phải tính lại giá đất do thay đổi cơ cấu sử dụng đất, hệ số sử dụng đất…

“Thực tế, nhiều dự án do chưa tính lại giá đất nên doanh nghiệp không thể triển khai các bước tiếp theo. Số khác theo yêu cầu của cơ quan Trung ương phải tính lại giá đất, truy thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất để tránh thất thu cho ngân sách nhà nước”- ông Thư nói.

Khó tìm đơn vị định lại giá đất

Theo ông Thư, số đơn vị đủ năng lực để định giá đất hiện nay rất ít. Trong khi đó, nhiều đơn vị đã từ chối tham gia khi được cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa mời xác định giá đất các dự án.

“Theo Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 sắp có hiệu lực, khi tính giá đất phải thuê đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, hiện tại việc tìm đơn vị tư vấn trên địa bàn toàn quốc rất khó vì quá ít. Vừa rồi Sở TN&MT Khánh Hòa đăng thông tin một số dự án để lựa chọn đơn vị định giá đất nhưng quá thời hạn vẫn không có đơn vị nào tham gia”- ông Thư thông tin.

Nhiều dự án có sai phạm tại TP Nha Trang phải định lại giá đất. Ảnh: XUÂN H

Ông Nguyễn Minh Thư viện dẫn Nghị định 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định giá đất mới nhất, có hiệu lực từ ngày 1-8-2024. Nghị định này có nhiều điểm mới có lợi cho doanh nghiệp, trong đó có nội dung “giao đất từ thời điểm nào sẽ định giá đất tại thời điểm đó”.

Trong thời gian chờ đợi Nghị định 71 có hiệu lực, Sở TN&MT Khánh Hòa mời các đơn vị tư vấn xác định giá đất theo Nghị định số 12/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

"Hiện tôi cũng chưa nắm được có đơn vị nào gửi hồ sơ chưa. Tuy nhiên, nếu có thì cũng chưa làm được ngay mà phải chờ qua ngày 1-8. Lúc đó luật mới có hiệu lực thì đơn vị nào có gửi hồ sơ Sở TN&MT sẽ liên hệ để phối hợp làm việc. Còn nếu lựa chọn theo luật cũ thì vẫn bế tắc như thời gian qua”- ông Thư nói.

Cũng theo ông Thư, nếu không định được giá đất sẽ thiệt thòi đối với doanh nghiệp vì dự án sẽ đình trệ, không thể thi công. Ngoài ra, việc chưa định được giá đất cũng khiến công tác quản lý nhà nước không thể thực hiện chặt chẽ.

"Văn bản thư mời vừa gửi 10 đơn vị định giá đất trong cả nước có thể coi như tỉnh Khánh Hòa 'xí phần' trước để họ gửi hồ sơ. Thực tế do có quá ít đơn vị định giá đất đã khiến chúng tôi gặp khó khăn lâu nay"- ông Thư phân trần.

Cũng theo Phó giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa, số dự án phải định lại giá đất có thể sẽ nhiều hơn sau khi rà soát hết. "Sở TN&MT sẽ tiếp tục rà soát thêm vì có một thời gian trước đây chưa rà soát hết"- ông Thư nói.

Dự án Cồn Tân Lập dính nhiều sai phạm, phải định lại giá đất. Ảnh: HUỲNH HẢI

Còn theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh này chưa được cấp sổ hồng do chưa xác định được giá đất. Mặt khác, các dự án sai phạm sau thanh tra, kiểm tra cũng phải xác định lại giá đất.

“Theo quy định, vòng 90 ngày kể từ khi có quyết định giao đất, cho thuê đất, chính quyền phải xác định được giá đất. Nhưng vì không có đơn vị định giá đất khiến tỉnh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án trên địa bàn. Nhiều đơn vị không tham gia xác định giá đất một phần do lo ngại về những sai phạm liên quan đến đất đai trước đây"- vị lãnh đạo UBND tỉnh thông tin.