Khánh thành con đường mơ ước tại xã An Ngãi Trung 19/10/2024 21:13

(PLO)-Từ một con đường nhỏ, hẹp, lầy lội, khó khăn trong việc đi lại, đến nay, người dân tại xã An Ngãi Trung đã được đi trên con đường khang trang sạch sẽ.

Ngày 19-10, tại xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, đã diễn ra buổi lễ khánh thành con đường liên ấp tổ nhân dân tự quản số 15, nối liền ấp An Thạnh 1 đi An Thạnh 2 và các ấp khác và trao tặng 150 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đây là một trong những công trình nhằm hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người nghèo. Công trình do Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước (TGPLNN) TP.HCM và Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM tài trợ, cùng với sự đóng góp từ các luật sư, các cựu chiến binh và mạnh thường quân.

Khánh Thành con đường đường liên ấp tổ nhân dân tự quản số 15 tại xã An Ngãi Trung. Ảnh:TRẦN LINH

Công trình được khởi công từ ngày 31-7-2024, con đường bê tông có chiều dài là 250m, chiều rộng 2,5m. Đến nay, con đường hoàn thành đưa vào sử dụng tạo niềm vui tươi phấn khởi cho nhân dân, sự thuận tiện trong việc đi lại và vận chuyển hàng thêm của hơn 65 hộ dân trong khu vực và đặc biệt là các em học sinh đi học hàng ngày.

Các em nhỏ vui vẻ đi trên con đường mới khang trang sạch sẽ. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Hồ Anh Tuấn, chủ tịch UBND xã An Ngãi Trung, cho biết trước đây con đường này chỉ là đường mòn, mỗi khi mưa thì việc đi lại của người dân rất khó khăn, hàng hóa người dân cũng khó để vận chuyển, do đường nhỏ, xe máy cày không đi được. Khi nhận được sự hỗ trợ của TTTGPL, các mạnh thường quân,... chính quyền địa phương, nhân dân rất phấn khởi, đóng góp thêm kinh phí, ngày công lao động, vận động người dân hiến đất để mở rộng hai bên đường.

Thay mặt địa phương, ông Hồ Anh Tuấn (áo trắng), Chủ tịch UBND xã An Ngãi Trung ghi nhận, cảm ơn sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân. Ảnh: TRẦN LINH

Các LS nhận giấy khen về tích cực tham gia vận động vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã An Ngãi Trung. Ảnh: TRẦN LINH

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc TTTGPL chia sẻ, đây là một trong những hoạt động thiện nguyện thường xuyên của TTTGPL cùng với các LS, cựu chiến binh, Sở Tư Pháp TP.HCM. Mong rằng công trình khánh thành sẽ mang lại niềm vui cho người dân, nhất là giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa được thuận tiện, các em nhỏ đi học trên con đường khang trang sạch sẽ.

Thay mặt địa phương, ông Hồ Anh Tuấn bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn tấm lòng của quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho địa phương hoàn thành tuyến đường trên. Và mong rằng trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự đóng góp, hỗ trợ từ các mạnh thường quân, các LS TTTGPL,...