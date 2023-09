Khi bị CSGT phát hiện nồng độ cồn cao, đương sự nói do ăn 2 kg vải

(PLO)- Bị CSGT kiểm tra, ông C. nói mình không sử dụng rượu bia, đã bỏ nhậu 3 tháng. Tuy nhiên, theo kết quả máy đo, ông C. có nồng độ cồn 0,79mg/l khí thở.

Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Công an (PC08) TP.HCM tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh.

Tại đây, tổ công tác đã kiểm tra nhiều trường hợp. Đa số đều không vi phạm quy định điều khiển xe khi đã sử dụng rượu bia.

“Tui ăn hai ký vải”

Lúc 23 giờ 10 ngày 1-9, tổ công tác kiểm tra đối với ông Mạc Văn Việt C (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) do ông này có biểu hiện say xỉn. Qua kiểm tra bằng máy đo, ông C có nồng độ cồn lên đến 0,790mg/lit khí thở.

Lúc này, ông C nói là không sử dụng rượu bia. “Tôi không uống bia, tôi đi ăn vải, tôi ăn 2 ký vải” - ông C nói. Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao không sử dụng rượu bia mà bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn mà không khiếu nại, yêu cầu kiểm tra lại thì ông C không trả lời.

Thậm chí, người này còn chứng minh còn tỉnh táo, không say xỉn bằng việc “biểu diễn” đi đường thẳng tại chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Lúc này, CSGT giải thích với ông C rằng: "Tôi đã ghi hình lúc đầu anh thừa nhận có nhậu và ghi hình quá trình anh thổi vào máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, ở đây, anh thông tin với phóng viên là ăn vải hay gì đó là quyền phát ngôn của anh. Chúng tôi sẽ xử lý dựa trên phiếu kết quả đo nồng độ cồn". Đồng thời, CSGT cũng hướng dẫn ông C có quyền khiếu nại sau 5 ngày lập biên bản nếu không đồng tình.

Sau khi được giải thích, ông C chấp hành, yêu cầu CSGT lập biên bản đối với vi phạm của mình. CSGT đã tạm giữ xe máy của ông 7 ngày.

Uống một lon bia với bạn bè

Cũng trong khuya 1-9, tổ công tác phát hiện chị Ngô Thị Yến P (34 tuổi, quê Tiền Giang) đang dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ ngã tư Hàng Xanh hướng về TP Thủ Đức nên ra hiệu yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn.

Tại đây, phải mất rất nhiều lần CSGT yêu cầu chị P thổi vào máy đo thì tổ công tác mới có kết quả nồng độ cồn của chị. Theo máy đo, chị P có nồng độ cồn 0,345mg/ L khí thở.

Chị P thừa nhận đã sử dụng rượu bia vào trước khi bị kiểm tra. “Em uống có một lon với mấy người bạn bè ở quán gần đây” - chị P nói.

Sau đó, CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với chị P, tạm giữ GPLX và phương tiện của chị P.

Ngoài ra, trong buổi làm việc, CSGT cũng phát hiện một người đàn ông có nồng độ cồn 0,592mg/ L khí thở.

Sau gần 1 giờ 30 phút làm việc, tổ công tác CSGT tuần tra dẫn đoàn đã kiểm tra trên 35 trường hợp, qua đó phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất.

NGUYỄN YÊN