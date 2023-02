Khinh khí cầu Trung Quốc thu thập thông tin liên lạc, Mỹ cảnh báo rắn

(PLO)- Mỹ khẳng định khí cầu Trung Quốc dùng để thu thập thông tin liên lạc và cảnh báo nhằm vào các công ty Trung Quốc có liên quan khinh khí cầu.

Ngày 9-2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khinh khí cầu do thám Trung Quốc (TQ) bị quân đội Mỹ bắn hạ hôm 4-2 trên Đại Tây Dương có khả năng thu thập dữ liệu liên lạc điện tử và thuộc đội khinh khí cầu do thám của quân đội TQ, theo tờ The New York Times.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong khi khinh khí cầu vẫn còn ở trên không, các máy bay trinh sát U-2 của Mỹ đã chụp ảnh để xác định chức năng của khí cầu. Bộ này khẳng định thiết bị của khinh khí cầu “rõ ràng là để trinh sát tình báo và những thiết bị trên khí cầu không phù hợp với mục đích thu thập dữ liệu thời tiết”.

Bộ này nói rằng khinh khí cầu có nhiều ăng-ten “có thể để thu thập và định vị thông tin liên lạc” và các tấm pin mặt trời trên khí cầu đủ lớn để tạo ra năng lượng vận hành “nhiều cảm biến thu thập thông tin tình báo”.

Thông báo của Bộ Ngoại giao cho biết chính phủ Mỹ tin rằng công ty sản xuất khinh khí cầu có quan hệ thương mại trực tiếp với quân đội TQ nhưng không chỉ đích danh công ty.

Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo: “Mỹ cũng sẽ xem xét hành động chống lại các thực thể TQ nào có mối quan hệ với quân đội TQ mà hỗ trợ khinh khí cầu xâm phạm không phận Mỹ…Chúng tôi cũng sẽ xem xét các hành động mạnh mẽ hơn để vạch trần và xử lý các hoạt động giám sát quy mô lớn hơn của TQ vốn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ cũng như đối với các đồng minh và đối tác của chúng tôi”.

Các quan chức Mỹ không biết chính xác loại thông tin liên lạc nào mà vệ tinh đang cố thu thập và cũng chưa xác định được địa điểm mà khinh khí cầu nhắm tới.

Theo các quan chứ Mỹ, các nhà điều tra của Lầu Năm Góc, Cục điều tra Liên bang (FBI) và các cơ quan tình báo khác đang kiểm tra các bộ phận của khí cầu đã thu được để xem liệu quân đội TQ hoặc các doanh nghiệp có quan hệ với họ có đang sử dụng công nghệ của Mỹ hoặc các công ty phương Tây khác hay không.

FBI chia sẻ với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng cơ quan này mới thu được rất ít mảnh khí cầu và chưa có đủ thông tin để đánh giá khả năng của nó, theo hãng tin Reuters.

Một sĩ quan FBI cho biết: “Còn rất sớm để chúng tôi nói về quá trình này và những mảnh khí cầu được thu thập và chuyển đến FBI là vô cùng ít”.

Các quan chức FBI cho biết họ vẫn chưa tiếp cận được phần lớn những gì mang theo trên khinh khí cầu, như các thiết bị điện tử, và phần lớn trong số đó vẫn ở dưới nước.

THU PHƯƠNG