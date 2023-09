Khởi tố 1 đàn ông ở Bình Dương chiếm đoạt tài sản của người dân Hà Tĩnh

(PLO)- Nguyễn Chí Thanh sinh sống ở Bình Dương bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, người dân ở Hà Tĩnh đã tố giác Thanh chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Ngày 10-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn bốn tháng đối với Nguyễn Chí Thanh (47 tuổi, ngụ ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 4-8, tại phiên tiếp dân của Công an tỉnh Hà Tĩnh, người dân ở xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã phản ánh và gửi đơn tố giác Thanh chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã tiếp nhận đơn tố giác của một số công dân ở xã Cương Gián và chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh khẩn trương điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ nội dung vụ việc.

Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra Thanh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã thành lập Tổ công tác trực tiếp thi hành lệnh bắt và dẫn giải Thanh từ Bình Dương về tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đ.LAM