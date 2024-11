Khởi tố 1 giám đốc ở Nghệ An lừa tiền cô gái 01/11/2024 16:37

(PLO)- Từ vụ làm giả giấy đăng ký xe ô tô để thế chấp lừa tiền cô gái 25 tuổi, cơ quan công an còn phát hiện thêm dấu hiệu giám đốc lừa đảo khi huy động vốn của 20 người khác.

Cơ quan CSĐT công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trọng Phú (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng, ngụ phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Trọng Phú bị bắt vì lừa tiền cô gái. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ, Phú từng lĩnh án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi mãn hạn tù, Phú trở về quê nhà và lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng (Nghệ An) bán buôn ô tô, xe máy…

Tháng 6-2023, Phú làm hợp đồng thế chấp chiếc ô tô cho một công ty tài chính hơn 600 triệu đồng và bên công ty giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, giao cho Phú giấy biên nhận thế chấp.

Tháng 2-2024, Phú lên Facebook liên hệ với một người đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và dùng giấy tờ giả này để thế chấp với người khác, vay tiền.

Đầu tháng 5-2024, Phú tiếp tục mang ô tô và giấy đăng ký giả đi thế chấp lừa vay tiền của chị NTT (25 tuổi, trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) lấy 300 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan công an thị xã Thái Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra Phú có dấu hiệu của tội lừa đảo huy động vốn hơn 20 người với số tiền 20 tỉ đồng nhưng không trả lại tiền.