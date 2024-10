Khởi tố 22 thanh niên mang dao gây rối trên đường 11/10/2024 09:00

(PLO)- Công an khởi tố bị can 22 thanh niên mang theo dao, ná cao su gây rối trên đường ở Đắk Lắk.

Ngày 11-10, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện này đã khởi tố bị can 22 người về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: Q.Đ

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6-11-2023, nhóm thanh niên từ xã Hòa Tiến đến chơi tại xã Ea Phê (cùng huyện Krông Pắk) thì xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên tại đây.

Sau đó, Hồ Thanh Minh Triết (17 tuổi), bàn với Mai Tiến Đạt (21 tuổi) rủ thêm hàng chục thanh niên đi trên 10 xe máy, mang theo dao, cuốc, ná cao su…đến xã Ea Phê để giải quyết mâu thuẫn.

Vì không thấy nhóm thanh niên ở xã Ea Phê nên nhóm của Triết, Đạt chạy xe lạng lách, đánh võng, dùng dao quẹt xuống đường rồi la hét, khiến người đi đường hoảng sợ.

Công an huyện Krông Pắk triển khai lực lượng xử lý nhóm thanh niên gây rối trên đường.

Theo Công an huyện Krông Pắk, nhóm thanh niên liên quan vụ gây rối đều đã nghỉ học.