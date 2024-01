Tối 17-1, thông tin từ Công an huyện Bến Lức (Long An), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “gây rối trật tự công cộng”, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Trương Ngọc Tỷ (21 tuổi, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức); Nguyễn Tấn Thông, (19 tuổi, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú xã An Thạnh, huyện Bến Lức); Lê Văn Trí (22 tuổi, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) và Đặng Mai Hoàng Thảo (22 tuổi, quê quán tỉnh Hậu Giang, tạm trú xã Long Định, huyện Cần Đước).

4 bị can Tỷ, Thảo, Thông, Trí bị khởi tố về tội " gây rối trật tự công cộng". Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 00giờ 30 phút, ngày 26-12-2023 nhận được tin tố giác của quần chúng nhân dân xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng có 4 thanh niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn tại khu phố 4, thị trấn Bến Lức.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thị trấn Bến Lức nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện Đặng Hiếu Thiện (17 tuổi, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức) đang bị thương nên đưa đến Trung tâm y tế huyện Bến Lức cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 cây chỉa bằng kim loại dài 2,2m có 3 đầu nhọn, 1 con dao bằng kim loại dài 50cm, 1 con dao dài 55cm và nhiều mảnh vỡ chai bia để lại tại hiện trường.

4 thanh niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn gây trọng thương một người. Ảnh:HD

Quá trình xác minh, Công an huyện xác định 4 thanh niên trên đã dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, có tính chất nguy hiểm, gây ra thương tích đối với Đặng Hiếu Thiện và có đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự “gây rối trật tự công cộng”.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can Trương Ngọc Tỷ, Đặng Mai Hoàng Thảo, Nguyễn Tấn Thông, Lê Văn Trí để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của quần chúng nhân dân.

Theo Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức, từ vụ việc trên cho thấy tình hình tội phạm trẻ hóa có chiều hướng phức tạp, trong đó xuất hiện những nhóm thanh, thiếu niên còn ít tuổi nhưng manh động, liều lĩnh. Trong thời gian tới, Công an huyện Bến Lức sẽ tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công quyết liệt các loại tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự phục vụ người dân vui xuân đón Tết Nguyên đán.

HUỲNH DU