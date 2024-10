Khởi tố, bắt giam người đánh CSGT ở Quảng Ngãi 17/10/2024 13:05

Ngày 17-10, Công an huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Vũ Duy Anh (32 tuổi, trú thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) về tội chống người thi hành công vụ.

Người đánh CSGT ở Quảng Ngãi bị bắt tạm giam

Như PLO đã thông tin, ngày 13-10, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT - TT Công an huyện Nghĩa Hành thực hiện nhiệm vụ tại đường TL628, đoạn qua xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành. Lúc này, tổ công tác phát hiện Trần Huỳnh Quốc Huy chạy xe máy chở Duy Anh có dấu hiệu vi phạm nên dừng xe kiểm tra.

Tổ tuần tra kiểm soát đã lập biên bản vi phạm với Huy và và tạm giữ xe máy. Lúc này, Anh xin tổ công tác không tạm giữ xe, song cán bộ làm nhiệm vụ từ chối. Duy Anh đã tấn công hai cảnh sát...