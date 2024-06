Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế lái xe ô tô gây tai nạn náo loạn ở Vũng Tàu 28/06/2024 18:11

(PLO)- Cơ quan CSĐT công an TP Vũng Tàu, VKS cùng cấp đã đến nhà tạm giữ để tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với nữ tài xế lái xe ô tô gây tai nạn liên hoàn.

Chiều 28-6, theo nguồn tin của PLO, Cơ quan CSĐT công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh (37 tuổi, làm nghề lao động tự do, ngụ phường 4, TP Vũng Tàu) để điều tra về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được VKSND TP Vũng Tàu phê chuẩn.

Sau khi các quyết định được phê chuẩn, Cơ quan CSĐT, VKS đã tống đạt các quyết định cho bị can Thanh, đang bị tạm giữ sau vụ tai nạn tối 27-6.

Theo kết quả điều tra ban đầu, lúc 21 giờ 15 phút ngày 27-6, tại khu vực trước số nhà 101 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, TP Vũng Tàu xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Xe ô tô 72A-708.21 do Thanh điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi theo hướng từ Lê Hồng Phong về Trần Hưng Đạo (phường 1). Khi đến khu vực số nhà nêu trên thì xảy ra va chạm với xe đẩy thùng rác do bà Nguyễn Thị P (43 tuổi) đẩy bộ cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ nữ tài xế ở Vũng Tàu lái xe gây tai nạn liên hoàn tối 27-6. Ảnh: TĐ

Sau đó xe ôtô 72A-708.21 tiếp tục di chuyển đến giao lộ với đường Hùng Vương thì va chạm với xe máy do ông Bùi Xuân Thảo (44 tuổi, ngụ phường 7, TP Vũng Tàu) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước, chở theo một cháu nhỏ 13 tuổi ngồi phía sau.

Thanh tiếp tục điều khiển ôtô đi đến trước ngã năm Nguyễn Văn Trỗi- Bà Triệu- Lê Lai- Lê Quý Đôn thì va chạm vào 2 xe máy do chị Nguyễn Thị Thu Huyền (24 tuổi, ngụ đường Ba Cu) và anh Nguyễn Ngọc Giáp (36 tuổi, ngụ đường Cô Giang, TP Vũng Tàu) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Ô tô 72A-708.21 do Thanh điều khiển kéo lê xe máy chị Huyền về hướng đường Lê Quý Đôn và tiếp tục va chạm vào xe máy biển số 72K1-9494, trên xe có chị Lê Thị Như Tiên (43 tuổi, ngụ đường Phạm Hồng Thái, phường 7) và mẹ là bà Phan Thị Sự (73 tuổi) đang lưu thông theo hướng chiều ngược lại, dừng chờ đèn tín hiệu.

Xe ô tô 72A-708.21 do Thanh điều khiển đã đẩy 2 xe máy và người dồn lên vỉa hè (trước số nhà 38 đường Lê Quý Đôn), va chạm tiếp vào một xe máy đang dựng trên vỉa hè cùng một ô tô biển kiểm soát 95A-127.92 đang đỗ trên vỉa hè gây hư hỏng. Xe ô tô do Thanh điều khiển dồn xe máy biển số 72K1-9494 vào chân cột đèn chiếu sáng và dừng lại.

Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương nặng, hàng loạt xe máy, 2 ô tô hư hỏng. Ảnh: TĐ

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Sự và chị Tiên tử vong tại hiện trường. 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện Vũng Tàu điều trị. Trong đó, chị Huyền bị thương rất nặng ở 2 chân, bà Phương bị gãy xương sườn và bị thương ở phổi, gan; anh Thảo bị thương bắp chân trái và gãy xương mác chân trái; anh Giáp bị gãy chân trái, cháu Khoa bị gãy xương mác chân trái. Xe ô tô do Thanh điều khiển bị hư hỏng nặng; một ô tô khác và các xe máy bị hư hỏng nhẹ.

Ngay sau khi vụ TNGT, công an TP Vũng Tàu phối hợp cùng phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh, Viện KSND TP Vũng Tàu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với Thanh. Kết quả, nồng độ cồn trong máu 82,3 mg/dl (nồng độ cồn qua hơi thở 0,503 mg/1lít khí thở).

Qua làm việc được biết trước đó Thanh có đi nhậu tại một quán thịt dê trên địa bàn. Kết quả ma túy các các chất kích thích khác là âm tính.

Trong ngày 28-6, UBND TP Vũng Tàu đã tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị nạn đang điều trị; tổ chức viếng, thăm hỏi, động viên gia đình 2 nạn nhân tử vong do vụ tai nạn.