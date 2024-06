Khởi tố cô giáo mầm non vô ý làm chết trẻ ở Bà Rịa - Vũng Tàu 06/06/2024 18:24

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với cô giáo mầm non vô ý làm chết trẻ.

Ngày 6-6, theo nguồn tin của PLO, Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với LTYH (30 tuổi, giáo viên mầm non tại huyện Côn Đảo), để điều tra về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Vụ cô giáo mầm non vô ý làm chết trẻ xảy ra đã hơn một tháng. Tuy nhiên, do chờ kết quả giám định nên mới đây Công an huyện Côn Đảo mới có quyết định khởi tố. VKSND huyện Côn Đảo cũng đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên.

Bị can bị khởi tố để điều tra nhưng không áp dụng biện pháp tạm giam do có hộ khẩu thường trú tại địa phương, nhân thân tốt.

Theo thông tin ban đầu, H là giáo viên Trường mầm non công lập Tuổi Thơ của huyện Côn Đảo từ năm 2020. Ngoài giờ dạy các cháu ở trường, hơn một năm qua, H nhận trông giữ các bé ở nhà ngoài giờ nhưng không đăng ký, được cấp phép.

Cô giáo mầm non vô ý làm chết trẻ khi nhận trông giữ cháu ở nhà nhưng cháu ngã vào xô nước cô không hay biết. Ảnh minh họa/PLO

Chiều 29-4, H nhận giữ bé gái tên NKV (2 tuổi). Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cháu V đi vệ sinh ra bỉm nên H bế cháu V xuống nhà vệ sinh phía sau.

H để cháu V đứng hai tay cầm vào thành xô nhựa, cao khoảng 46 cm, bên trong có nước. Sau đó, H đi lên phòng khách để lấy quần áo, túi ni lông đựng bỉm.

Tuy nhiên khi lên, H lại đứng nói chuyện với mẹ khoảng hơn 5 phút. Khi đang đứng nói chuyện, một cháu khác chạy từ nhà vệ sinh lên nói cho H biết tin bé V bị té vào xô nước. Lúc này, H vội chạy xuống thấy cháu H ngã vào xô nước, H vội bế cháu lên thì thấy cháu không còn cử động…

H có thực hiện các thao tác sơ cứu ban đầu cho cháu V. Sau đó, H gọi điện cho mẹ cháu V thông báo sự việc rồi đưa cháu V đến Trung tâm y tế quân dân y huyện Côn Đảo cấp cứu. Tuy nhiên, cháu V đã tử vong khi được đưa vào cấp cứu.

Sau đó, cơ quan chức năng huyện Côn Đảo đã vào cuộc điều tra, xử lý.

Sau sự việc đau lòng, cơ quan chức năng cũng đã kiến nghị huyện Côn Đảo rà soát, kiểm tra các điểm trông giữ trẻ không đúng quy định trên địa bàn huyện…