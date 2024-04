Khởi tố một nhân viên trong vụ tai nạn Nhà máy Xi măng Yên Bái 23/04/2024 22:22

(PLO)- Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.