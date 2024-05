Khởi tố nhóm trộm cắp xe máy rồi tháo biển số vứt xuống sông Đà Nẵng 11/05/2024 15:28

Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) thông tin, đã bắt giữ một nhóm là các thanh thiếu niên thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thời gian qua.

Theo đó, lợi dụng sơ hở của người dân vào ban đêm, nhóm này (từ 15 đến 18 tuổi) rủ nhau dạo quanh quận Hải Châu để trộm cắp xe máy.

Có những đêm, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, nhóm này đã thực hiện liên tiếp hai vụ trộm cắp xe máy.

Nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Ảnh: MT.

Qua điều tra, công an xác định nhóm thanh thiếu niên này gồm: Trương Văn Thương, Phan Tiến Dũng, Đào Anh Tài, Nguyễn Văn Hoàng, Ngô Võ Quốc Nam, Nguyễn Văn Hồ Việt và một người tên Đại (chưa rõ lai lịch).

Từ tháng 2 đến tháng 3-2024, để có tiền tiêu, Thương rủ sáu người còn lại, cùng nhau đi trộm cắp xe máy. Nhóm này phân chia nhiệm vụ rất cụ thể cho từng thành viên.

Đến thời điểm bị phát hiện, nhóm trên đã thực hiện trót lọt năm vụ trộm cắp xe máy. Khi trộm được xe sẽ tháo biển số rồi vứt xuống sông và lấy xe làm phương tiện đi lại hoặc bán.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với một số người trong nhóm. Ảnh: MT.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định và thu hồi toàn bộ tang vật do nhóm này trộm cắp.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với Thương và Dũng về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Chánh Vị do có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.