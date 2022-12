Khởi tố tài xế nghe điện thoại, tông chết người rồi bỏ trốn

(PLO)- Quá trình chạy xe trên quốc lộ 1A, nam tài xế sử dụng điện thoại nên đã gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Ngày 21-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Khải (25 tuổi, trú TP Việt Trì, Phú Thọ) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, đêm 13-12, ông Nguyễn Hữu Vị (48 tuổi, trú thôn Yên Trung, Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) đi xe đạp trên quốc lộ 1A.

Khi ông Vị đi đến địa phận thôn Thắng Thành (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) thì bị ô tô 29LD-314.44 tông trúng. Vụ tai nạn làm ông Vị ngã xuống mặt đường 1A rồi tử vong, xe đạp bị hư hỏng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe 29LD-314.44 tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an huyện Cẩm Xuyên đã vào cuộc điều tra và tìm ra Khải là người điều khiển xe 29LD-314.44.

Tại công an, Khải khai nhận quá trình điều khiển xe do sử dụng điện thoại, không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn nên đã tông vào phía sau xe đạp.

Sau khi gây tai nạn, sợ phải chịu trách nhiệm nên Khải đã bỏ mặc nạn nhân trên đêm tối, trời rét và chạy trốn.

Đ.LAM