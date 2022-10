Khởi tố tài xế gây náo loạn đường phố Vũng Tàu sau khi 'phê' ma túy

(PLO)- Sau khi dùng ma túy, Tùng lái xe gây náo loạn cảng dầu khí, nhiều tuyến đường khác trước khi bị công an khống chế, tạm giữ.

Ngày 18-10, công an TP. Vũng Tàu đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Tùng (38 tuổi, ngụ phường Nguyễn An Ninh) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 16-10 sau khi sử dụng ma túy đá, Tùng không làm chủ được bản thân nên đã điều khiển ô tô 72A- 426.92 chạy tông vào cổng chắn công ty TNHH Dịch vụ cơ khí Hàng hải PTSC (đường 30/4 phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu).

Sau đó, Tùng tiếp tục lái xe chạy vòng vòng trong khu vực cảng của công ty, bật loa to, gào thét trong xe khiến các công nhân đang thi công ca đêm hoảng sợ.

Tùng sau đó lái xe lao ra ngoài đường, di chuyển trên nhiều tuyến phố trong tình trạng "đánh võng", cửa xe ghế lái mở, khiến nhiều người đi đường khiếp sợ né tránh.

Sau đó, công an TP Vũng Tàu đã tổ chức chặn, khống chế tạm giữ Tùng.

T. KHÁNH