Khởi tố thanh niên phân phối pháo nổ, pháo hoa... cho người bán lẻ

Ngày 11-1, Công an TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) khởi tố và bắt tạm giam Hồ Xuân An (24 tuổi, ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) về hành vi mua bán trái phép pháo nổ.

Hồ Xuân An bị phát hiện tàng trữ 21 bao pháo banh nổ, 38 hộp pháo hoa loại 45 viên với trọng lượng 78 kg để phân phối cho những người mua bán lẻ.

Công an TP Quy Nhơn khởi tố, bắt tạm giam Hồ Xuân An điều tra hành vi buôn bán trái phép pháo nổ. Ảnh:QH

Trước đó, đêm 28-12-2023, trong lúc tuần tra, Công an phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) phát hiện Trần Duy Vũ (19 tuổi) và Võ Anh Khoa (16 tuổi, ngụ cùng phường Bùi Thị Xuân) đang đi giao một bao pháo nổ cho khách.

Qua điều tra, Vũ và Khoa khai nhận mua số pháo trên của An để bán lại kiếm tiền lời chênh lệch. Tổ kiểm tra Công an phường Trần Quang Diệu tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của An, phát hiện An tàng trữ 78 kg pháo các loại.

Công an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP Quy Nhơn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

THU DỊU