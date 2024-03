Không chịu uống bia với khách, nữ tiếp viên quán karaoke bị bán với giá 20 triệu

Ngày 19-3, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ bốn nghi phạm để làm rõ hành vi mua bán một nữ tiếp viên quán karaoke.

Nhóm nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 15-3, công an nhận được đơn trình báo của một cô gái 19 tuổi (quê Vĩnh Long). Trong đơn, cô gái trình bày bị quản lý một quán karaoke tại TP Buôn Ma Thuột bán cho người khác với giá 20 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã tạm giữ bốn nghi phạm gồm: Huỳnh Minh Hùng (36 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột), Mai Gia Bảo (20 tuổi), Hoàng Trọng Khiên (20 tuổi) và Lê Hồ Nhật Tân (17 tuổi, cùng ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, Hùng là quản lý một quán karaoke tại TP Buôn Ma Thuột. Qua các mối quan hệ xã hội, Hùng quen biết với Bảo (người dẫn dắt tiếp viên nữ cho các quán karaoke tại huyện Krông Năng).

Tối 13-3, khách hát phàn nàn với Hùng về việc một nữ tiếp viên không chịu uống bia. Sau đó, Hùng tát vào mặt nữ tiếp viên và gọi điện bán nữ tiếp viên này cho Bảo với giá 20 triệu đồng.

Đêm 13-3, nhóm của Bảo từ huyện Krông Năng lên TP Buôn Ma Thuột để đưa nữ tiếp viên về huyện.

Khi khám xét nơi ở của nhóm nghi phạm, Công an TP Buôn Ma Thuột cũng thu giữ một khẩu súng tại nhà của Khiên. Tại cơ quan công an, nghi phạm Hùng thừa nhận đã thỏa thuận bán nữ tiếp viên cho Bảo. Lý do, nữ tiếp viên này bị khách phàn nàn vì phục vụ không tốt.

Hiện, Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục xác minh, điều tra nhóm nghi phạm trên về hành vi mua bán người.

