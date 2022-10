Không khởi tố hình sự vụ tạm giữ hàng ngàn lon nước Yến Sào vì sản phẩm đảm bảo chất lượng

(PLO)- Công an huyện ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc tạm giữ 49 thùng Nước Yến Sào 3% Tổ Yến tại cửa hàng phân phối thực phẩm V.P do không có sự việc phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vừa có thông báo không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ tạm giữ 49 thùng Nước Yến Sào 3% tổ yến tại cửa hàng phân phối thực phẩm V.P (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ), do bà HTT làm chủ, do không có sự việc phạm tội.

Trước đó, vào ngày 6-7-2022, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý Thị trường (QLTT) số 1 kiểm tra, sau đó tạm giữ 49 thùng Nước Yến Sào 3% tổ yến (2.940 lon, loại loại 190ml/lon) tổng giá trị hàng hóa là 24.990.000 đồng tại Cửa hàng phân phối thực phẩm V.P, địa chỉ tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

Sau đó đội QLTT số 1 tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vụ việc, tang vật nêu trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông báo kết luận giám định ngày 3-10-2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ thì hàm lượng Protein của 49 thùng Nước Yến Sào 3% Tổ Yến tại cửa hàng phân phối thực phẩm V.P, do bà HTT làm chủ là 0,111% – 0,113%, tức đảm bảo chất lượng theo công bố của nhà sản xuất.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm không khởi tố vụ án hình sự, do không có sự việc phạm tội.

