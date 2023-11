(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk xác định thai phụ H và thanh niên C đều có hành vi vô ý làm chết người nhưng họ đã tử vong nên không xử lý.

Ngày 29-11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có kết luận liên quan vụ tai nạn giao thông khiến thai phụ tên H và một thanh niên tên C tử vong.

Trước đó, Công an TP Buôn Ma Thuột đã quyết định kết thúc điều tra, không khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ việc trên.

Chiếc xe phân khối lớn hư hỏng sau tai nạn. Ảnh: ND

Cụ thể, Công an TP Buôn Ma Thuột xác định nguyên nhân gây ra tai nạn đều có lỗi củathai phụtên H và thanh niên tên C.

Công an xác định chị H không có giấy phép lái xe, điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định và chuyển hướng không đảm bảo an toàn, tông vào xe do thanh niên C điều khiển.

Công an cũng xác định thanh niên C điều khiển mô tô khi chưa đủ 18 tuổi, không làm chủ tốc độ, đã tông vào xe do chị H cầm lái.

Theo Công an TP Buôn Ma Thuột, chị H và C đều có hành vi vô ý làm chết người. Tuy nhiên, cả hai người đã tử vong sau tai nạn nên không đề cập xử lý.

Ngoài ra, Công an TP Buôn Ma Thuột không đề cập xử lý đối với chủ hai xe liên quan vụ tai nạn. Bởi lẽ chủ xe không có hành vi giao xe cho chị H và C.

Như PLO đã đưa tin, ngày 2-7, PNC (16 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển mô tô phân khối lớn 47A1-007.31 lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột).

Đang di chuyển trên đường, xe của C bất ngờ tông vào xe máy 47B3-072.94 do chị NTH (25 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến chị H tử vong tại chỗ, C tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị H đang mang thai.

TIẾN THOẠI