Kiểm tra 3 dự án giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn Đồng Nai 16/08/2024 18:11

Ngày 16-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cùng đại diện các sở, ngành tỉnh Đồng Nai đi kiểm tra thực tế các dự án hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành (tuyến T1, T2), đường Vành đai 3 TP.HCM và khu vực cảng Phước An. Đây là những dự án giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, đối với dự án giao thông hai tuyến T1, T2 kết nối Sân bay Long Thành, chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đến nay huyện Long Thành đã bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án phục vụ công tác thi công, xây dựng đến nay đã đạt hơn 47% giá trị hợp đồng (tổng giá trị hợp đồng hơn 2.300 tỉ đồng).

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cùng đại diện các sở, ngành nghe chủ đầu tư báo cáo về hai tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo chủ đầu tư, các khó khăn, vướng mắc là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đến nay cơ bản đã được giải quyết xong. Hiện ACV cùng các nhà thầu đang nỗ lực thi công để rút ngắn thời gian hoàn thành.

Đối với dự án đường Vành đai 3, TP.HCM (dự án thành phần 1A), đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 huyện Nhơn Trạch, đã bàn giao mặt bằng tuyến chính cho Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thi công đạt 100%.

Đối với phần mặt bằng đường song hành, đã bàn giao trên 99% diện tích. Hiện chỉ còn khoảng gần 0,4ha địa phương đang hoàn tất các thủ tục thu hồi đất để bàn giao cho chủ đầu tư.

Công nhân đang thực hiện thi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua huyện Nhơn Trạch. Ảnh: VŨ HỘI.

Với dự án thành phần 4, huyện Nhơn Trạch đã bàn giao cho chủ đầu tư hơn 48 hécta mặt bằng, đạt hơn 74%. Với phần diện tích còn lại sẽ hoàn thành công tác phê duyệt và bàn giao mặt bằng trong tháng 8-2024.

Với dự án đường BOT kết nối cảng Phước An và cảng Phước An, chủ đầu tư thông tin, các dự án đã bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện. Dự kiến, cảng Phước An và đường BOT cảng Phước An sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác trong tháng 10-2024.

Một góc cảng cảng Phước An chuẩn bị đưa vào khai thác trong tháng 10-2024. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đánh giá, những nỗ lực của đơn vị thi công, chủ đầu tư. Tuy nhiên, đây là dự án giao thông rất quan trọng, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng phải luôn đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động.