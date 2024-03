Kiểm tra tài khoản cựu giám đốc BQL rừng phòng hộ nhận 1,2 tỉ đồng ở Bình Định

(PLO)- Công an tỉnh Bình Định phối hợp với ngân hàng kiểm tra tài khoản của cựu giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ nhận 1,2 tỉ đồng ở Bình Định.

Chiều 12-3, thông tin với PLO, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết công an phối hợp với ngân hàng kiểm tra các tài khoản ngân hàng của ông Bùi Văn Thăng, cựu giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ.

Khu vực xây dựng Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ ở xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Ảnh:TT

Việc này nằm trong lộ trình điều tra làm rõ vụ việc ông Thăng nhận thêm 1,2 tỉ đồng tiền hỗ trợ đền bù thêm cho người dân bị ảnh hưởng do thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ An (xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ).

Số tiền này là phần tiền doanh nghiệp hỗ trợ thêm để bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng do đất rừng bị thu hồi. Tuy nhiên, ông Thăng không chuyển tiền hỗ trợ cho người dân mà dùng chi tiêu riêng và không đưa vào sổ sách quản lý thu chi của đơn vị.

Theo thông tin của PLO, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định vừa đưa vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ vào diện theo dõi, chỉ đạo. Trong vụ án này, ông Thăng bị điều tra về hành vi nhận 1,2 tỉ đồng chi tiêu riêng.

Trước đó, như PLO thông tin, năm 2023, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Văn Thăng, cựu giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cụ thể, dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (xã Mỹ An) do Công ty CP Phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch làm chủ đầu tư đã đưa cho ông Bùi Văn Thăng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng để hỗ trợ thêm cho người dân bị ảnh hưởng (số tiền này không thuộc diện tiền đền bù).

Tuy nhiên, ông Thăng không thực hiện mà dùng chi tiêu riêng, không đúng mục đích.

Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin- cho để phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm (PLO)- Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát...

THU DỊU