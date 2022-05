Kiện hàng xóm vì không chịu chặt cây

(PLO)- Luật Xây dựng quy định nguyên tắc chung khi xây dựng nhà ở là chủ nhà phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

21/05/2022 10:24

(PLO)- 19 vụ án liên quan đến 35 bị can đã có kết luận điều tra do cơ quan công an chuyển qua đã bị kiểm sát viên Huỳnh Trung Tính (VKSND huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) “bỏ quên” không truy tố.