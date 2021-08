Chiều 28-8, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Kajiwara Junichi đã có những thông tin chia sẻ liên quan đến hai sản phẩm mì Hảo Hảo và Miến Good bị Cơ quan quản lý thực phẩm Ireland thu hồi.



Ông Kajiwara Junichi khẳng định là một công ty sản xuất các sản phẩm ăn liền đến từ Nhật Bản, Acecook Việt Nam luôn coi trọng sự minh bạch, sự thật cũng như chất lượng của sản phẩm và sự an toàn của người tiêu dùng.

Ông Kajiwara Junichi thông tin chi tiết: Cơ quan quản lý thực phẩm Ireland cho biết đã thu hồi lô hàng sản phẩm xuất khẩu của Acecook Việt Nam do liên quan đến chất Ethylene Oxide. Cụ thể, đó là 2 sản phẩm miến Good, hương vị sườn heo, loại 56 gr, ngày sản xuất 10-5-2021 và mì Hảo Hảo, hương vị tôm chua cay, loại 77 gr, ngày sản xuất 24-3-2021.

Theo ông Kajiwara Junichi, hai sản phẩm nói trên là sản phẩm xuất khẩu, dành riêng cho thị trường Châu Âu, không phải sản phẩm nội địa và cam kết tất cả các sản phẩm đang lưu hành tại thị trường Việt Nam đều tuân thủ quy định và pháp luật Việt Nam, đảm bảo an toàn đối với sức khỏe của người tiêu dùng.



Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Acecook, ông Kajiwara Junichi chia sẻ thông tin về chất Ethylene Oxide trong mì Hảo Hảo và miến Good phát hiện ở Ireland. Ảnh: HL

Về Ethylene Oxide, ông Kajiwara Junichi cho biết đây là khí EO hoặc ETO hiện nay được sử dụng rộng rãi với tác dụng tiệt trùng các vật tư dụng cụ trong lĩnh vực y tế, thiết bị chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, ETO cũng được sử dụng để diệt vi sinh vật trong một số loại gia vị, rau sấy và việc này được chấp thuận tại một số quốc gia như Mỹ và Canada.

Tuy nhiên, ông ông Kajiwara Junichi khẳng định Acecook Việt Nam tuyệt đối tuân thủ các quy định (của Việt Nam, Châu Âu, Nhật, Úc và New Zealand...) về việc không sử dụng ETO trong bất kỳ khâu nào từ khâu công nghệ bảo quản nguyên liệu đến sản xuất và lưu trữ. Công ty cũng đã làm việc với các nhà cung cấp nguyên liệu và nhà cung cấp cũng khẳng định không sử dụng Ethylene Oxide trong quy trình sản xuất của họ.

“Chúng tôi đã yêu cầu họ kiểm soát và tuyệt đối không sử dụng công nghệ Ethylene Oxide trong quy trình sản xuất, tuyệt đối thực hiện đúng theo các cam kết này với Acecook Việt Nam.

Hiện chúng tôi đang tiến hành phân tích, kiểm tra và điều tra trên diện rộng ở các nguyên liệu, thiết bị, quy trình liên quan để nhận định nguyên nhân và sẽ có biện pháp đối ứng kịp thời, hữu hiệu nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý cơ quan truyền thông khi có kết quả điều tra nguyên nhân của sự việc nói trên. ” – ông Kajiwara Junichi cho biết.

Trước đó, Cơ quan an toàn thực phẩm của Ireland thông báo thu hồi lô các sản phẩm mì ăn liền hương tôm chua cay nhãn hiệu Hảo Hảo (Hao Hao Sour-Hot Shrimp Flavour Instant Noodle Dish) và miến ăn liền hương sườn non nhãn hiệu Good (Good Spare Ribs Flavour Instant Noodle Dish) của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam do phát hiện thuốc bảo vệ thực vật Ethylene Oxide không được phép sử dụng tại Châu Âu.

Liên quan đến vụ việc này, Bộ Công Thương cũng đã vào cuộc, đề nghị Acecook Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với 2 sản phẩm trên để đánh giá sự xuất hiện của chất Ethylene Oxide.

Bộ này cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Acecook Việt Nam hiện phân phối trong nước, kiểm tra xác minh, làm rõ quy trình sản xuất và xác định các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Được biết, theo Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế, Ethylene Oxide là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

Tháng 12-2016, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế Mỹ (IARC) phân loại Ethylene oxide là chất gây ung thư.

Bằng chứng của Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ cho thấy phơi nhiễm Ethylene Oxide thông đường hô hấp có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh ung thư hệ tạo lympho như bạch cầu lymphocytic, u tủy và u lympho không Hodgkin. Ngoài ra, tiếp xúc với Ethylene oxide cũng có thể liên quan ung thư gan, phổi, thận, dạ dày và ung thư vú.