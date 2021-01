Bánh chưng, trái cây đặc sản… ra chợ tết

Người tiêu dùng sẽ ăn tết đơn giản hơn Bà Nguyễn Thị Như Ngọc, Giám đốc marketing Công ty Nghiên cứu thị trường Kantar, nhận định: Dù Việt Nam khống chế dịch COVID-19 tốt nhưng nhìn chung tình hình dịch bệnh phần nào cũng ảnh hưởng đến tâm lý chi tiêu của người Việt. Do đó, năm nay người Việt sẽ ăn một cái tết đơn giản hơn, tiết kiệm hơn những năm trước. Tuy nhiên, những mặt hàng như bánh, mứt, bia, nước ngọt… dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực mùa tết. Những ngành hàng liên quan đến sức khỏe, tốt cho sức khỏe như sữa, sữa chua, trái cây sấy khô, bánh, mứt… có nguồn gốc tự nhiên hoặc thành phần tốt cho sức khỏe cũng có thể tăng trưởng tốt. “Những mặt hàng mang tính tiện lợi khi sử dụng và lưu trữ cũng có nhiều cơ hội tăng trưởng trong mùa tết này. Đơn cử như các loại sốt ăn liền, xúc xích, đồ hộp, các loại bánh mì tiện lợi. Tương tự, các sản phẩm tẩy rửa nhà cửa và chăm sóc, làm đẹp cá nhân cũng được tiêu thụ mạnh trong dịp tết” - bà Ngọc nhận định. Trung Quốc tiếp tục siết hàng nhập khẩu Hiện nay Trung Quốc (TQ) đang áp dụng một loạt biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 lây lan qua hàng hóa nhập khẩu. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến xuất khẩu hàng Việt sang nước này trong dịp tết. Đại diện Công ty TNHH Green Powers thông tin: Mặt hàng bưởi da xanh Bến Tre lâu nay được thị trường TQ ưa chuộng. Có điều, do ảnh hưởng dịch COVID-19 cộng với thời điểm này TQ đang có tuyết rơi nên tiêu thụ tại thị trường này giảm. Cùng thời gian này năm trước, trung bình cứ hai ngày công ty đóng hơn 24 tấn bưởi da xanh đi TQ, năm nay giảm đến 80%. Trước tình hình trên, Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản xuất khẩu sang thị trường TQ tăng cường công tác giám sát chất lượng của hàng hóa. Từ đó tránh vi phạm các quy định của TQ về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, an toàn thực phẩm, góp phần giúp quá trình thông quan diễn ra thuận lợi hơn.