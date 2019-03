Bay thẳng, du khách Mỹ sẽ đổ đến Việt Nam?

Vừa qua hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã đạt yêu cầu của Cục hàng không Mỹ (FAA) để mở đường bay tới Mỹ và đang lên kế hoạch trong giai đoạn cuối cùng quyết định thời điểm khai thác đường bay thẳng Mỹ-Việt Nam. Việc mở đường bay thẳng được các công ty du lịch kỳ vọng lượng khách du lịch hai quốc gia sẽ tăng.



Giảm thời gian và chi phí

Theo ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng ban thư kí Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) thị trường khách du lịch Mỹ là thị trường có ý nghĩa quan trọng với ngành du lịch Việt Nam. Năm 2018 đã có gần 700 ngàn lượt khách Mỹ đến Việt Nam, là thị trường đứng thứ tư sau thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đây là thị trường có khả năng chi trả cao (trên 1.400 USD mỗi lượt khách), đi du lịch dài ngày khoảng 13-15 ngày và là thị trường rất có tiềm năng cho du lịch Việt Nam.

Theo ông Chính, hiện nay có khoảng 3,4 triệu khách Mỹ đến du lịch các nước ASEAN. Việc mở đường bay trực tiếp từ Việt Nam-Mỹ sẽ giúp làm giảm đáng kể về thời gian và chi phí cho đi lại giữa hai nước. Chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều hơn khách du lịch Mỹ đến Việt Nam, khách Việt kiều về nước thăm thân và khách thương nhân đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư kinh doanh.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị-Truyền thông Công ty dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho biết, sự kiện Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấp chứng chỉ cho phép các hãng hàng không Việt Nam mở các đường bay thẳng đến quốc gia này không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch.

Điều này trước hết sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại giữa người dân hai nước, đặc biệt khi có tới hai triệu Việt kiều đang sinh sống tại Mỹ. Việc mở đường bay thẳng giống như mở toang cánh cửa để chào đón lượng người Mỹ gốc Việt về nước nhiều và thường xuyên hơn trước đây.

Khách từ thị trường Mỹ du lịch Việt Nam gồm khách đi tour lẻ, khách tàu biển và khách Việt kiều. Vì đặc thù khách như vậy nên hiện công ty vẫn chưa có thống kê chính thức lượng khách từ thị trường này du lịch đến Việt Nam là bao nhiêu.

Ở chiều ngược lại, năm 2018, Saigontourist đã phục vụ tổng cộng hơn 1.600 du khách Việt Nam tham gia các tour du lịch Mỹ. Khi có đường bay thẳng đến Mỹ, công ty kỳ vọng sẽ tăng lượng du khách Việt đi du lịch Mỹ thêm 30% nữa.

Theo bà Trương Thị Thu Giang, Phó giám đốc Ban tiếp thị công ty du lịch Vietravel, những năm gần đây, kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu khách du lịch Mỹ tăng khá cao. Ngoài việc đi du lịch thuần túy, du khách còn ở lại thăm thân, tìm hiểu về môi trường du học cho con, và cơ hội kinh doanh cho gia đình. Hiện nay, du khách Việt còn tìm hiểu đầu tư vào bất động sản và xu hướng này đang tăng cao.

Cần chính sách thị thực cởi mở hơn



Một số hãng hàng không của Việt Nam cho biết đang xúc tiến kế hoạch mở các đường bay thẳng đến Los Angeles (bờ Tây) trong vài năm tới. Nếu đúng như vậy thì các tour bay thẳng đi bờ Tây, thường là Los Angeles- Las Vegas- San Diego, sẽ mang lại cho du khách trải nghiệm thoải mái và thuận tiện hơn nhiều so với khi bay nối chuyến.

Tuy nhiên bà Trà cho rằng, việc mở tour theo đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mỹ mới chỉ là một yếu tố thuận lợi, là điều kiện cần chứ chưa đủ để đẩy mạnh thu hút du khách từ thị trường Mỹ đến Việt Nam.

Để thu hút khách từ Mỹ đến Việt Nam, Saigontourist đã có nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam thông qua việc tham gia các sự kiện, hội chợ du lịch tại Mỹ.

Bên cạnh các thị trường trọng điểm khác trên thế giới, từ nhiều năm qua, công ty thường xuyên tham gia các hội chợ, roadshow du lịch thường niên tại Mỹ như Seatrade Cruise Global, Roadshow Canada - USA (tại Canada & Mỹ), Travel Industry Exchange...



Nếu đường bay này đi vào thực thi, các công ty du lịch kỳ vọng lượng khách sẽ tăng khoảng 30-50% so với hiện nay. Trong ảnh là khách nước ngoài thăm quan VN. Ảnh:Tú Uyên

Ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng ban thư kí Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) cho rằng để thu hút khách du lịch từ thị trường Mỹ đến Việt Nam thì ngành du lịch cần làm nhiều việc.

Vừa qua những sự kiện như phim Kong Skull Island quay tại Việt Nam, hoặc cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều... đã góp phần làm tăng sự chú ý và quan tâm của khách du lịch Mỹ đến Việt Nam.

Tuy nhiên như vậy là chưa đủ. Ngành du lịch cần tiếp tục tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch, đồng thời cả bằng tiếp thị số (digital marketing), tiếp thị thông qua mạng xã hội, cũng như các chiến dịch tiếp thị tại chỗ như tham gia các hội chợ du lịch quốc tế tại Mỹ, mời các công ty lữ hành Mỹ và các nhà báo du lịch Mỹ đến Việt Nam để tìm hiểu thực tế.

Bên cạnh đó, hiện nay đã có khá nhiều tập đoàn quản lý khách sạn của Mỹ đã vào Việt Nam như tập đoàn Hilton, Intercontinental, JW Marriott... và đã quản lý các khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế. Thị trường khách du lịch Mỹ là thị trường cao cấp, khá khó tính và có những nhu cầu khác biệt so với nhiều thị trường du lịch khác.

Vì vậy, ngành du lịch cần quan tâm để nghiên cứu về nhu cầu của thị trường này, xây dựng những sản phẩm đặc thù và phù hợp với thị trường này, với những tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp đạt chuẩn quốc tế.

Ngành du lịch cần quan tâm xây dựng và quản lý các điểm đến du lịch sạch, thân thiện và an toàn. Sạch là bảo vệ môi trường tự nhiên, quản lý rác thải; tiết kiệm năng lượng, quản lý tốt sử dụng nước sạch... Thân thiện là đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt; giảm bớt và không còn hiện tượng chèo kéo khách du lịch mua hàng, hiện tượng gian lận giá cả hàng hóa và dịch vụ...

An toàn là đảm bảo cho sự an toàn của khách du lịch ở các điểm du lịch, nhất là trong du lịch mạo hiểm; an toàn trong giao thông tại các điểm du lịch, quản lý tắc nghẽn giao thông trong dịp lễ hội; đảm bảo an ninh cho khách du lịch không bị trộm cắp, cướp giật...

“Ngành du lịch cần tiếp tục kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành có liên quan để cải thiện độ mở điểm đến thông qua chính sách thị thực cởi mở hơn; mở cửa bầu trời, tự do hóa vận tải hàng không và phát triển hạ tầng sân bay Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch”, ông Hoàng Nhân Chính, nói