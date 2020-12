Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1923/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách.

Theo đó, bí mật nhà nước Tối mật về thông tin về tài chính, ngân sách là: Tờ trình, báo cáo, phương án, thuyết minh, số liệu về chính sách tài chính - ngân sách nhà nước chi tiết trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ trong trường hợp có chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

4 loại thông tin Tối mật về dự trữ quốc gia gồm: Kế hoạch dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; kế hoạch tài chính 3 năm, dự toán, quyết toán chi ngân sách nhà nước cho dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; số liệu tuyệt đối về số lượng và giá trị hàng dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý; quy hoạch chi tiết hệ thống kho dự trữ quốc gia do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý.

Hồ sơ cơ sở bí mật nhà nước “tối mật” thuộc lĩnh vực hải quan chủ yếu ba gồm các vấn đề về các “cơ sở bí mật”. Trong đó có quyết định lập/kết thúc hồ sơ cơ sở bí mật, quyết định phê duyệt/kết thúc/thanh loại cơ sở bí mật, giấy yêu cầu xác minh về người dự kiến xây dựng cơ sở bí mật, thẻ đăng ký cơ sở bí mật.

Báo cáo xây dựng cơ sở bí mật, báo cáo xác minh lý lịch cơ sở bí mật, báo cáo kết thúc/thanh loại cơ sở bí mật, báo cáo kết quả giao nhiệm vụ thử thách, báo cáo về việc kết nạp cơ sở bí mật, báo cáo nhận xét, đánh giá cơ sở bí mật, báo cáo kết quả sinh hoạt cơ sở bí mật, báo cáo tin tức của cơ sở bí mật hoặc do công chức kiểm soát hải quan ghi lại theo cung cấp của cơ sở bí mật, báo cáo kiểm tra cơ sở bí mật.

Kế hoạch tuyển chọn cơ sở bí mật, kế hoạch kết nạp cơ sở bí mật; kế hoạch sinh hoạt cơ sở bí mật định kỳ, đột xuất. Phiếu chi, chứng từ thanh toán, quyết toán kinh phí cho hoạt động của cơ sở bí mật.

Các bí mật nhà nước thuộc cấp độ “mật” gồm có các thông tin về tài chính, ngân sách và thông tin về kho bạc nhà nước, tài chính ngân hàng, dự trữ quốc gia và hải quan.

Đáng chú ý, trong thông tin mật về tài chính ngân sách có tài liệu, số liệu viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài đối với những nhiệm vụ do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao quản lý chưa công khai; phương án Chiến lược tài chính, phương án Kế hoạch tài chính 5 năm và phương án ngân sách hằng năm có chứa số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, UB Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ban Chấp hành và Thường vụ đảng ủy cấp tỉnh, thường trực HĐND, UBND cấp tỉnh.

Phương án tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, phương án đầu tư tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt cũng được xếp vào mức độ mật.

Cạnh đó, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm, dự toán NSNN và quyết toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thuộc diện mật.

Các thông tin thuộc diện mật về kho bạc nhà nước và tài chính ngân hàng; dự trữ quốc gia; hải quan cũng được quy định chi tiết.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.