Bộ Công Thương lý giải đề xuất tạm dừng xuất khẩu gạo

Đang tồn kho rất lớn, không lo thiếu gạo Tại hội nghị Thành ủy Cần Thơ mở rộng ngày 25-3, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Ngọc Hè cho biết: Trên địa bàn TP, vụ lúa đông xuân kết thúc thu hoạch. Năm nay lúa trúng mùa, đạt năng suất 7,22 tấn/ha, cao nhất trong bốn năm qua. Cạnh đó, lúa được giá, bà con trồng lúa phấn khởi. Hiện giá lúa tươi tại ruộng khoảng 5.700-5.800 đồng/kg. Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Minh Toại cũng cho hay ngày 24-3, Tổng cục Hải quan yêu cầu ngưng xuất khẩu gạo trên cả nước. Cùng ngày, có hàng chục DN đã gọi điện thoại phản ánh việc ngưng xuất khẩu gạo là quá đột ngột, gây ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh gạo.

Nông dân miền Tây đang tập kết lúa gạo về kho. Ảnh: GIA TUỆ “Hiện nay lượng gạo đang tồn kho rất lớn và lúa ngoài đồng tại vùng ĐBSCL như ở An Giang cũng rất nhiều. Lúa hè thu thì đã xuống giống được 2/3, hai tháng nữa có lúa mới rồi. Do đó, chúng ta không lo ngại việc đảm bảo an ninh lương thực, không lo thiếu gạo. Nếu ngưng liền xuất khẩu sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tình hình của các DN, nông dân” - ông Toại cho hay. Cũng theo ông Toại, Sở Công Thương đã đề xuất với Bộ Công Thương cho tiếp tục xuất khẩu gạo vì lượng gạo còn trong dân rất lớn. Nếu cần thiết thì Chính phủ có thể tăng dự trữ gạo vào kho. Đồng thời, yêu cầu mỗi DN để lại vài ngàn tấn dự trữ còn lại cho xuất khẩu để tạo cơ hội được bán ra sản phẩm với giá cao. NHẪN NAM