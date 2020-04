Cách làm sáng tạo ứng phó COVID-19 của các HTX nông nghiệp

Kiến nghị khoanh nợ, giãn nợ cho HTX Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể, HTX do dịch COVID-19, Bộ NN&PTNT kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ cho nông dân, HTX duy trì sản xuất trong vụ hè thu từ tháng 4 đến tháng 7-2020. Hỗ trợ trực tiếp cho nông dân và HTX nông nghiệp sản xuất một số sản phẩm chủ lực như lúa, rau màu, thủy sản trên diện tích sản xuất ước tính 1,5 triệu ha lúa; 300 ngàn ha rau màu; 250 ngàn ha nuôi trồng thủy sản. Định mức hỗ trợ cụ thể sẽ do Bộ NN&PTNT đề xuất.



Bố trí nguồn vốn ngân sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Đề nghị cho HTX nông nghiệp được khoanh nợ, giãn nợ từ 6 tháng đến một năm và hỗ trợ lãi suất trong thời gian gia hạn. Miễn giảm, chậm nộp tiền thuê đất.



Hỗ trợ chi phí bảo quản hàng hóa cho các HTX nông sản gặp khó khăn. Bố trí gói tín dụng lãi suất thấp, thời hạn vay trong 2-3 năm, mức lãi bằng 1/2 lãi suất thương mại để cho khoảng 5.000 HTX nông nghiệp vay đầu tư xây dựng kho bãi, chế biến, tái cấu trúc sản xuất, mua con giống, mở rộng sản xuất sau khi hết dịch bệnh...