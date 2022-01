Hôm nay, 11-1, là ngày đầu tiên Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện điều chính giá xăng dầu theo chu kỳ mới.

Tại kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ quyết định như sau: Xăng E5 tăng thêm 609 đồng/lít so với giá hiện hành, lên mức 23.159 đồng/lít; xăng A95 tăng 581 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, lên 23.876 đồng/lít.

Dầu diesel không cao hơn 18.239 đồng/lít, tăng 660 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 17.138 đồng/lít, tăng 620 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu mazut không cao hơn 16.362 đồng/kg, tăng 617 đồng/kg so với giá bán hiện hành.

Liên Bộ yêu cầu thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) đối với xăng E5 ở mức 100 đồng/lít, xăng A95 ở mức 450 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, Liên Bộ không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Thời gian áp dụng từ 15 giờ chiều 11-1.

Liên Bộ cho biết, mức giá như trên được xây dựng dựa trên cơ sở quy định mới về công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP; hướng dẫn tại Thông tư 104/2021/TT-BTC; Thông tư số 103/2021/TT-BTC ngày 18-11-2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng và quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu, công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu...

Theo Nghị định 95/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ 2-1-2022, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sẽ là 3 lần/tháng, thay vì 2 lần/tháng như trước đây.

Cụ thể, thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng.

Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ. Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo.

Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có sự biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định thời gian điều chỉnh giá xăng dầu cho phù hợp.