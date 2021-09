Đề xuất mở bán vé đường bay nội địa Thông tin từ Cục Hàng không cho biết ngày 8-9, cơ quan này đã có văn bản báo cáo Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch khai thác các đường bay thường lệ trong giai đoạn dịch bệnh. Theo đó, cơ quan này phân chia 22 sân bay của cả nước thành ba nhóm A, B và C. Sân bay nhóm A gồm sân bay các tỉnh, thành không có khu vực áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; sân bay nhóm B thuộc các tỉnh, thành chỉ áp dụng giãn cách xã hội theo từng khu vực (cấp quận, huyện trở lên) theo Chỉ thị 16; sân bay nhóm C thuộc các tỉnh, thành đang áp dụng giãn cách xã hội toàn bộ theo Chỉ thị 16. Cục Hàng không đề xuất giai đoạn 1 áp dụng thí điểm bốn tuần sau khi kế hoạch được duyệt. Nhưng lưu ý trong giai đoạn này, các hãng hàng không chỉ được mở bán các chuyến bay có ngày khởi hành trong vòng bốn tuần kể từ ngày kế hoạch được Bộ GTVT phê duyệt. Nếu thí điểm bốn tuần đầu tiên thực hiện thông suốt, giai đoạn 2 sẽ được triển khai các chặng bay… Thí điểm đón khách quốc tế, thẻ thông hành Bộ VH-TT&DL vừa ban hành kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Nội dung kế hoạch nêu rõ bộ sẽ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các điểm đến, cơ sở dịch vụ du lịch, nâng cao năng lực y tế phòng chống dịch COVID-19, tổ chức thực hiện tốt quy định 5K. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi đi du lịch đối với khách nội địa và khách quốc tế có chứng nhận tiêm chủng vaccine, phù hợp với hệ thống công nhận quốc tế. Đáng chú ý, bộ này thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn tại Phú Quốc dự kiến từ ngày 1-10. Trên cơ sở đó chuẩn bị từng bước mở rộng ra các điểm đến trong cả nước bao gồm Hạ Long, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt... Hội đồng tư vấn du lịch VN mới đây cũng đề xuất thí điểm áp dụng thẻ thông hành xanh (hộ chiếu vaccine). Từ đó để những người đã tiêm đủ vaccine, người nhiễm COVID-19 đã hồi phục, người xét nghiệm âm tính với COVID-19… được thuận tiện đi lại trong nội địa. Từ đó thực hiện được nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế trong bối cảnh phải sống chung với dịch lâu dài.