Phương Trang vào Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam

Với danh hiệu Top 20 nhãn hiệu nổi tiếng - thương hiệu cạnh tranh vừa nhận, công ty Phương Trang đã trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh vận tải liên tục đoạt nhiều danh hiệu ở Việt Nam và châu Á trong những năm gần đây.



Ông Văn Công Điểm - Tổng giám đốc Công ty Phương Trang (bên trái) nhận danh hiệu do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng.

Theo thống kê từ năm 2018 đến nay, Phương Trang đã sở hữu gần 10 danh hiệu liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Cụ thể, năm 2018, công ty này lọt vào Top 10 công ty vận tải và logistics uy tín nhất Việt Nam do tổ chức xếp hạng Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.





Phương Trang lọt vào Top 20 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam.

Năm 2019, Công ty Phương Trang tiếp tục lập nên kỳ tích khi đoạt liên tục 6 danh hiệu do các tổ chức trong nước và châu Á trao tặng.

Cụ thể là danh hiệu Vô lăng vàng dành cho FUTA chi nhánh Cần Thơ do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao tặng; Top 5 Công ty Vận tải hàng khách uy tín nhất năm 2019 do Tổ chức xếp hạng Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn; Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng - Thương hiệu cạnh tranh do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn;.....

Trên bình diện quốc tế, Công ty Phương Trang liên tục được Trung tâm nghiên cứu phát triển doanh nghiệp châu Á trao danh hiệu “Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng châu Á” và danh hiệu “Top 10 thương hiệu chất lượng châu Á”.

Mặc dù năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 song Công ty Phương Trang vẫn cố gắng vượt qua khó khăn để duy trì hoạt động phục vụ hành khách, vận tải hàng hóa…

Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang được thành lập năm 2002. Thời điểm mới thành lập, công ty tập trung vào lĩnh vực mua bán xe ô tô, vận tải hành khách. Một thời gian sau, doanh nghiệp mới chuyển sang lĩnh vực vận tải hàng hóa và hành khách với số lượng đầu xe chỉ 5 đến 10 chiếc.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 18 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang hiện sở hữu hơn 2.000 đầu xe các loại, trong đó có 800 xe giường nằm.

Doanh nghiệp đang khai thác trên 53 tuyến liên tỉnh cố định, phục vụ 39/63 tỉnh thành cả nước. Trung bình hàng năm, Phương Trang vận chuyển trên 15 triệu lượt hành khách.

Riêng trong lĩnh vực xe buýt công cộng, trong năm 2020, Công ty Phương Trang - FUTA Bus Lines đã trúng thầu và đưa hàng trăm xe buýt hiện đại vào khai thác trên các tuyến xe buýt không trợ giá ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Cụ thể, công ty khai thác năm tuyến xe buýt nội đô tỉnh Thừa Thiên Huế; năm tuyến xe buýt TP.Cần Thơ và chín tuyến xe buýt tại tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, xe buýt Phương Trang đã có mặt ở Lâm Đồng và Khánh Hoà từ năm 2008.