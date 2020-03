Trao quà và phát 15.000 khẩu trang miễn phí tại Quảng Nam

Điểm trường Tắk Pổ (thôn 1, xã Trà Tập, Nam Trà My) là điểm trường thuộc vùng sâu vùng xa tại tỉnh Quảng Nam. Có 34 em là con em đồng bào Ca Dong theo học mầm non và tiểu học. Điểm trường này do hai giáo viên cắm bản phụ trách là cô giáo Trà Thị Thu và cô Riah Uối.

Điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Ảnh: P.ĐIỀN