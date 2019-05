Doanh nghiệp Nhật tăng tốc hút nhân lực Việt

Đại diện mảng tuyển dụng Japan Desk thuộc Navigos Seach, dịch vụ tuyển dụng nhân sự trực tuyến có uy tín tại Việt Nam, thông tin từ đầu năm nay các doanh nghiệp Nhật liên tục có nhu cầu tuyển dụng các nhân sự cấp trung, cấp cao trải dài trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, IT, hàng tiêu dùng/bán lẻ, giao thông vận tải, kỹ thuật, tài chính ngân hàng, trong đó đáng kể nhất là lĩnh vực sản xuất, chiếm hơn 50% nhu cầu tuyển dụng.

Như vậy không chỉ làn sóng chuyển dịch nhà máy, dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc đang gia tăng tuyển dụng nguồn nhân lực, mà các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam cũng tăng tốc tuyển thêm nhiều lao động trong nhiều lĩnh vực.

Đại diện mảng tuyển dụng khối nhân sự dành riêng cho các doanh nghiệp Nhật, đánh giá việc xuất hiện thêm các khu công nghiệp mới dành riêng cho các doanh nghiệp Nhật như khu công nghiệp phụ trợ Đồng Văn 3 (thuộc tỉnh Hà Nam), khu công nghiệp Thăng Long 3 (tỉnh Vĩnh Phúc) đã dẫn đến sự tăng trưởng mạnh về tuyển dụng các vị trí chủ chốt trong nhà máy.

Trong đó hai vị trí hot nhất là giám đốc nhà máy hoặc giám đốc nhân sự để chuẩn bị toàn bộ các bước để xây dựng nhà máy và tuyển dụng khối lượng lớn nhân sự nhằm chuẩn bị cho quá trình đưa nhà máy vào hoạt động.



Các nhà tuyển dụng liên tiếp tham gia các sàn giao dịch việc làm để tuyển nhân sự ở nhiều lĩnh vực. Ảnh: P.ĐIỀN

Nhà tuyển dụng này cũng phân tích, ngoài các lĩnh tuyển dụng hút nhân lực kể trên, thời gian tới, các doanh nghiệp lớn trong ngành bán lẻ của Nhật thuộc các lĩnh vực về thời trang, đồ gia dụng, mỹ phẩm… đều mở rộng hoạt động mạnh và chính thức đầu tư vào Việt Nam.

Ứng viên đánh giá các doanh nghiệp Nhật trong lĩnh vực này đều rất mạnh về đào tạo, quy trình quản lý chuyên nghiệp, phong cách phục vụ khách hàng tận tâm. Theo đó các doanh nghiệp bán lẻ này có sức hút rất lớn đối với các ứng viên.

Ngược lại yêu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp này rất cao, trong đó bao gồm trình độ tiếng Anh xuất sắc, giao tiếp giỏi và am hiểu sâu sắc về tình hình kinh doanh và văn hóa công ty, nên rất nhiều ứng viên trẻ người Việt không đáp ứng được. Đồng thời việc thay đổi công việc quá nhiều và quá nhanh cũng là một rào cản đối với ứng viên muốn ứng tuyển vào các tập đoàn này.

Tuy nhiên theo phân tích của Japan Desk, các doanh nghiệp IT của Nhật Bản hiện chưa thu hút được ứng viên IT người Việt do chế độ lương chưa cạnh tranh so với các công ty thuộc châu Âu hoặc Mỹ. Cùng đó, việc yêu cầu tuân thủ thời gian làm việc tại các công ty Nhật cũng là một rào cản với các ứng viên IT nếu so sánh với môi trường làm việc linh hoạt, thậm chí làm việc tại nhà ở các công ty IT thuộc châu Âu và Mỹ.

Tuy nhiên các doanh nghiệp IT Nhật lại rất phù hợp với những ứng viên yêu thích sự quy củ, ổn định và lâu dài.