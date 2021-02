Du khách đến Kiên Giang dịp Tết giảm sâu so với cùng kỳ

Ngày 16-2, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu tổng lượt khách đến tham quan giảm hơn 57% so cùng kỳ năm trước.



Thống kê từ ngày 10 đến 15-2 (nhằm 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết) số lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt hơn 130.000 lượt, giảm 57,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách quốc tế là khoảng 4.800 lượt, hơn giảm 81% so với cùng kỳ. Dịp Tết này, TP Phú Quốc cũng chỉ đón được 44.580 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 4.700 lượt.

Theo phân tích, khách tham quan các khu, điểm du lịch, khách có lưu trú đều giảm hơn phân nửa so năm trước. Nguyên nhân là do dịch bệnh đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch, nhiều du khách đã hủy tour, lùi thời gian khởi hành...

Đánh giá của cơ quan chức năng, các hoạt động du lịch phục vụ du khách dịp Tết đã diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn, tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho du khách đều được đảm bảo.

Trước Tết Nguyên đán, ngành Du lịch tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện tốt công tác chuẩn bị và phục vụ tết. Các cơ sở cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về du lịch.

Theo đó, yêu cầu các điểm kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn, khuyến nghị của ngành Y tế. Đồng thời, yêu cầu cơ sở bố trí nhân lực trực trong suốt thời gian nghỉ Tết để thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.