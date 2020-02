Du lịch bắt đầu tung gói kích cầu giảm giá 40%

Mới đây, Tổng cục Du lịch có công văn gửi các sở du lịch, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp du lịch, đề nghị tích cực tham gia chương trình kích cầu du lịch quốc tế và nội địa.

Cụ thể, chương trình kích cầu du lịch nội địa với thông điệp “Việt Nam an toàn” sẽ được triển khai trên toàn quốc từ tháng 3 đến tháng 8-2020. Chương trình kích cầu du lịch quốc tế sẽ được triển khai từ tháng 4 đến tháng 12-2020 với thông điệp “VietnamNOW”, ưu tiên các thị trường Đông Nam Á, Ấn Độ, Nga và châu Âu.

Đại diện Công ty Du lịch Vietravel cho biết: Để chung tay tháo gỡ khó khăn cùng ngành du lịch do tác động của dịch COVID-19, công ty tung ra gói kích cầu du lịch với bộ sản phẩm “phá băng” mức giá giảm đến 40%. Theo đó, tour du lịch trong nước có mức giá từ 299.000 đồng, tour nước ngoài có giá từ 2.990.000 đồng.

“Để có mức giá hấp dẫn nhưng dịch vụ vẫn giữ nguyên, đảm bảo chất lượng tốt, công ty đã liên kết với hệ thống đối tác từ vận chuyển, lưu trú, ẩm thực, tuyến điểm tham quan. Chúng tôi cam kết với khách hàng giảm giá không giảm chất lượng” - đại diện Công ty Vietravel nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bộ sản phẩm được xây dựng theo ba tiêu chí: Điểm đến an toàn, dịch vụ an toàn, đội ngũ nhân viên được tập huấn an toàn.



Tháp bà Ponagar cổ kính.

Tương tự, đại diện Công ty Du lịch Bến Thành cho biết vừa đưa thị trường hai sản phẩm du lịch Nha Trang. Thứ nhất là tour Nha Trang - Hòn Lao - đảo Khỉ - Vinpearl, thời gian bốn ngày ba đêm, dịch vụ khách sạn 4 sao, giá trọn gói siêu ưu đãi chỉ 2,59 triệu đồng. Thứ hai là tour Free&Easy Nha Trang, thời gian bốn ngày ba đêm, giá chỉ 1,79 triệu đồng. Giá tour gồm vé xe khứ hồi TP.HCM - Nha Trang và ba đêm lưu trú khách sạn 4 sao.



Hai sản phẩm du lịch trên được sự phối hợp thực hiện giữa các nhà cung cấp, nhà hàng, khách sạn… tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa 2020 do Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức .

Theo đại diện Công ty Du lịch Bến Thành, công ty tung ra hai sản phẩm du lịch đến Nha Trang vì tỉnh này được Bộ Y tế đánh giá "đủ điều kiện công bố hết dịch COVID-19" với một trường hợp duy nhất nhiễm bệnh ngày 17-1 và đến nay đã qua hơn 30 ngày không xuất hiện ca nhiễm mới. Góp phần phục hồi ngành du lịch sau gần 2 tháng đóng băng.

“Công tác quản lý dịch bệnh tốt là yếu tố tiên quyết giúp du khách yên tâm khi ghé thăm thành phố biển, hoàn toàn thoải mái đi du lịch, khám phá vẻ đẹp của hòn ngọc Viễn Đông vốn rất nổi tiếng... Đồng thời, để bảo vệ thêm độ an toàn cho các du khách, công ty dự kiến vẫn tặng khẩu trang, yêu cầu du khách đeo khẩu trang và vệ sinh, sát khuẩn tay chân thường xuyên trong suốt chuyến du lịch” - đại diện Công ty Du lịch Bến Thành chia sẻ.



Một góc tuyệt đẹp của thành phố biển Nha Trang.

Trong khi đó, Công ty Du lịch TST cũng đang xúc tiến đàm phán với các đối tác để tung ra các sản phẩm kích cầu với giá hấp dẫn. Hiện đơn vị này chủ động triển khai bán các tour du lịch nội địa như Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử, thời gian bốn ngày giá 8,88 triệu đồng; Phú Quốc, thời gian ba ngày giá 6,48 triệu đồng. Đà Nẵng - Hội An - Huế - động Thiên Đường, thời gian năm ngày giá 8,58 triệu đồng…

Theo đại diện TST, với cam kết chính sách giá ưu đãi chất lượng dịch vụ không đổi. Đồng thời, để bảo vệ du khách, công ty tặng thêm gói bảo hiểm COVID-19 có thời hạn 12 tháng dành cho du khách đăng ký các tour khách lẻ trong và ngoài nước khởi hành tháng 3 và tháng 4-2020.

Tuy nhiên, trước khi tham gia vào hành trình tour, khách phải không có kết quả dương tính với dịch COVD-19. Đây là điều khoản loại trừ mà du khách cần lưu ý.