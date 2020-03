Hội An hạn chế đón khách từ quốc gia đang bùng phát dịch

Ngày 13-3, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết TP khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cần xem xét, hạn chế tiếp nhận khách đặt phòng, cho khách lưu trú tại cơ sở trong giai đoạn này.



Hội An khuyến cáo các cơ sở kinh doanh lưu trú cần chủ động từ chối khách đến từng vùng có dịch đang bùng phát. Ảnh: TN

Theo ông Sơn, hiện nay dịch COVID-19 đang lây lan trên diện rộng và có diễn biến phức tạp, số người nhiễm không ngừng gia tăng.

Đến nay, TP Hội An đã ghi nhận một trường hợp du khách nước ngoài dương tính với COVID-19. TP đang đối mặt với nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn. Do đó, các biện pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh cần phải được các cấp, ngành, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân triển khai kịp thời, hiệu quả.

“Để cùng chính quyền TP triển khai hiệu quả công tác này, góp phần ngăn chặn sự lây lan và đảm bảo sức khoẻ cộng đồng, TP khuyến các các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cần xem xét, hạn chế tiếp nhận đặt phòng trong giai đoạn này, chủ động từ chối đón khách từ các quốc gia, vùng có dịch COVID-19 đang bùng phát”- ông Sơn nói.



Chủ tịch Quảng Nam (áo ca-rô) trò chuyện với du khách tại Hội An. Ảnh: TN

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam-ông Lê Trí Thanh yêu cầu triển khai quyết liệt công tác phòng chống. Đối với Hội An, ông Thanh yêu cầu rà soát, giảm bớt lượng du khách nhưng phải đảm bảo không vi phạm pháp luật.