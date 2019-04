Khuyến cáo việc tổ chức tour tới Algreria và Sri Lanka

Tổng cục Du lịch vừa đưa ra khuyến cáo gửi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc cân nhắc việc tổ chức tour cho du khách tới Algreria và Sri Lanka.



Theo đó, thời gian gần đây, hàng loạt các cuộc biểu tình, tuần hành, bãi công liên tục diễn ra tại hầu hết các thành phố của Algeria có thể gây ra nhiều hệ quả tiêu cực và không loại trừ nguy cơ xảy ra xung đột.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra, Tổng cục yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cân nhắc việc tổ chức tour cho khách du lịch đến Algeria trong thời gian này; khuyến cáo khách đang du lịch tại Algeria tránh các địa điểm tập trung đông người, nhạy cảm, theo dõi cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương...

Trường hợp khẩn cấp các doanh nghiệp liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria qua đường dây nóng bảo hộ công dân: 2130559434580 hoặc tổng đài 84 981 848484.



Một điểm du lịch ở Algreria.

Trong khi đó, tại văn bản 547, Tổng cục Du lịch nêu rõ: Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí, truyền thông, ngày 21-4 đã xảy ra hàng loạt các vụ nổ bom tại nhà thờ và khách sạn ở Sri Lanka, làm hàng trăm người bị thương vong. Trong đó có nhiều công dân nước ngoài là nạn nhân của thảm kịch trên.



Để bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, Tổng cục Du lịch đề nghị các sở VH,TT&DL, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố thông báo cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn cân nhắc việc tổ chức tour cho khách du lịch đến Sri Lanka trong thời gian này;

Tổng cục khuyến cáo du khách đang du lịch tại Sri Lanka nên tránh các địa điểm tập trung đông người, nhạy cảm, theo dõi cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương để bảo đảm an toàn; thường xuyên cập nhật tình hình tại Sri Lanka để tổ chức các chương trình du lịch bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.