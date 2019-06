Rực rỡ sắc màu Carnival trên sông tại Vinpearl Land Nam Hội An

Chào đón đêm gala Liên hoan Quốc tế Thiếu nhi VTV 2019, Vinpearl Land Nam Hội An đã "chiêu đãi" các đoàn thiếu nhi thế giới một mang trình diễn lễ hội trên sông độc đáo và đầy màu sắc. Tái hiện thương cảng Hội An xưa tấp nập trên bến dưới thuyền kết hợp cùng màn hoa đăng và pháo hoa rực rỡ, carnival trên sông của Vinpearl Land Nam Hội An thật sự là món quà 1/6 đầy ý nghĩa cho các đoàn thiếu nhi 5 châu.







Mở đầu cho Gala của Liên hoa thiếu nhi quốc tế VTV 2019 diễn ra tối 31/5 là khung cảnh thương cảng Hội An mua bán nhộn nhịp trên dòng sông Hội. Đây là sự giao thoa giữa nước, ánh sáng và sắc màu, tôn lên chủ đề của chương trình “Sắc màu văn hoá bốn phương”.





Dòng sông Hội gây ấn tượng với khán giả tại Vinpearl Land Nam Hội An. Dọc hai bên bờ sông là chuỗi kiến trúc Âu - Á kết hợp: một bên là dãy kiến trúc cổ Việt Nam mô phỏng phố cổ Hội An lung linh, bên kia là Đại Lộ Giấc Mơ với những ngôi nhà kiến trúc Hà Lan 3 tầng nhiều màu sắc, đan xen là những ngôi nhà tường vàng mái nhọn mang đậm kiến trúc xứ sở Bạch Dương.





Tâm điểm của sân khấu năm nay là Carnival trên sông, nối liền đồi Ước nguyện với quảng trường Ánh sáng trong Vinpearl Land Nam Hội An. Âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, công nghệ 3D maping và đặc biệt là các nghệ sĩ nhí đã tạo nên môt sân khấu huyền ảo, lấp lánh sắc màu cổ tích. Những chiếc tàu lớn bé mang theo hàng hóa giao thương tấp nập, tiếng tù và thổi lên kèm báo hiệu bằng pháo sáng là những nét văn hóa đặc trưng của Hội An xưa trên bến dưới thuyền.





Đạo diễn Việt Tú từng chia sẻ lý do Vinpearl Land Nam Hội An chinh phục toàn bộ ekip chọn nơi đây là địa điểm tổ chức Festival Liên hoan thiếu nhi quốc tế 2019 bởi khung cảnh đậm chất thơ, mang đậm dấu ấn lịch sử của khu vui chơi – giải trí này.





Sau màn trình diễn Carnival trên sông, 8 đoàn thiếu nhi tham gia Liên hoan tiếp tục đem đến những tiết mục trình diễn hấp dẫn, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc. Các em nhỏ đến từ Thái Lan trong trang phục hoàng gia biểu diễn tiết mục múa mặt nạ cổ điển (múa Khon), đây là điệu múa chỉ được trình diễn trong các buổi tiệc của Hoàng gia xứ sở chùa vàng.





Đoàn Trung Quốc mang đến chương trình tiết mục kinh kịch “Tiểu hoa đán ở lệ viên” với nội dung vui tươi, trong sáng.





















Các đoàn Philippines, Liên bang Nga, Indonesia, Sri Lanka, Hàn Quốc đều gây ấn tượng mạnh với những tiết mục mang quốc hồn quốc túy, đầy màu sắc, tôn lên vẻ đẹp văn hóa của mỗi dân tộc.





Đoàn nghệ thuật Vinschool One đại diện cho chủ nhà Việt Nam đưa đến đêm Gala tiết mục “Những mùa lễ hội”, mang âm hưởng của Bắc – Trung – Nam.





Ca khúc One World mang thông điệp hạnh phúc, hòa bình và đoàn kết, là tiết mục khép lại chương trình với màn diễu hành của toàn bộ nghệ sĩ nhí.

Sau đêm Gala, các đoàn thiếu nhi tham dự Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2019 sẽ tiếp tục chuỗi hoạt động giao lưu, khám phá văn hóa tại Vinpearl Land Nam Hội An tới ngày 3/6. Liên hoan năm nay được đánh giá bước đầu đạt thành công quá kì vọng, gây ấn tượng rất mạnh mẽ cho bạn bè quốc tế.