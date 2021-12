Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam (STB) cho biết kết quả từ cuộc khảo sát “Mức độ yêu thích du lịch” do đơn vị này thực hiện cho thấy sở thích và xu hướng du lịch sau đại dịch của du khách Việt có nhiều thay đổi.

Cụ thể, du khách Việt sẽ chọn những chuyến đi ngắn ngày đến các quốc gia lân cận với hành trình kéo dài dưới một tuần.

Lý do là việc chuẩn bị cho một chuyến đi quá xa và dài ngày sẽ mang tới nhiều rủi ro, thậm chí không thể thực hiện được vì tình hình dịch bệnh có thể thay đổi không thể lường trước.

Kết quả khảo sát cho thấy thu nhập nhiều người bị ảnh hưởng do đại dịch nên du khách Việt đã lưu tâm hơn đến ngân sách. Đa số sẽ chọn những chuyến đi với ngân sách thấp hơn hoặc tương đương các chuyến đi trước dịch.

Đặc biệt điều này càng đúng với những người đã lập gia đình, họ có xu hướng chi tiêu ít hơn cho các chuyến du lịch trong tương lai.

Với việc ngân sách cho du lịch sẽ bị thu hẹp, du khách Việt có thể ưu tiên lựa chọn những điểm đến “đáng đồng tiền” với các hoạt động, dịch vụ du lịch đa dạng và độc đáo để có thể tối ưu hóa trải nghiệm chuyến đi.



Với ngân sách hạn hẹp, người Việt chọn điểm đến đáng "đồng tiền bát gạo" Ảnh minh họa: STB

Bên cạnh đó, do lường trước những rủi ro trong việc dịch chuyển, người Việt có xu hướng ưu tiên nhóm nhỏ, tối đa năm người, thậm chí chỉ cần có một bạn đồng hành.

Các sở thích và xu hướng du lịch mới của du khách Việt sau dịch cho thấy họ đã trở nên thận trọng hơn, ưu tiên sự an toàn cho bản thân và người đi cùng. Đồng thời, du khách sẽ chịu khó tìm hiểu thông tin về điểm đến để tận hưởng chuyến đi một cách tối ưu nhất.

Đồng thời, người Việt đã sẵn sàng đi du lịch quốc tế trở lại mặc cho ngân sách có giảm đi hay các tiêu chí lựa chọn điểm đến có thay đổi. Điều này cũng mang đến tín hiệu khả quan cho ngành du lịch quốc tế.

Cũng theo kết quả khảo sát, Singapore là một trong những điểm đến du khách Việt mong muốn đến khám phá.

Đặc biệt, an toàn là yếu tố được du khách Việt Nam ưu tiên hàng đầu. Tuy phải chú trọng các tiêu chuẩn an toàn nhưng du khách Việt kỳ vọng sẽ được tận hưởng chuyến du lịch trọn vẹn, không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp quản lý an toàn.

Đáng chú ý, Singapore đã bước sang giai đoạn chuyển đổi trong lộ trình chung sống với dịch COVID-19 và luôn áp dụng các biện pháp quản lý an toàn phòng chống dịch chặt chẽ.

Singapore cũng là một trong những nước có tỉ lệ tiêm chủng cao với hơn 85% dân số đã được tiêm đầy đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19 và 23% dân số đã hoàn thành tiêm mũi ba.

Với những thành công trong kiểm soát dịch, Singapore đang thận trọng từng bước mở cửa biên giới, trong đó gồm việc mở Làn đi lại vaccine đến 21 quốc gia dành cho du khách đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Cùng với đó là nhiều giải pháp công nghệ và hệ thống xét nghiệm, truy vết tiếp xúc toàn quốc nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Theo STB, xét nghiệm nước bọt gần đây được đưa vào sử dụng tại Singapore như một lựa chọn cho các xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành. Du khách sẽ cần kiểm tra khuyến cáo đi lại của các quốc gia mà họ muốn đến để xác định tính hợp lệ của phương pháp xét nghiệm nước bọt. Ví dụ, các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Canada và Nhật Bản hiện đang chấp nhận kết quả từ phương pháp xét nghiệm này.