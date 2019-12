Giá thịt heo tăng cao, Bộ Nông nghiệp chỉ đạo tái đàn

Sáng nay, 20-12, thông tin từ Bộ NN-PTNT, dịch tả heo châu Phi (DTHCP) đã có chiều hướng giảm mạnh. Cụ thể, tháng 11-2019 có 152.000 con bị tiêu hủy, so với tháng 5-2019, tháng cao điểm của dịch phải tiêu hủy 1,27 triệu con thì dịch đã giảm mạnh.



Đến ngày 18-12, có 412 huyện của 56 tỉnh đã qua 30 ngày không phát sinh dịch. Riêng hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương đã hết dịch.



Với chiều hướng như trên, ngày 19-12, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh DTHCP đã có công văn số 13/BCDDTLCP gửi các địa phương về tái đàn heo.



Giá thịt heo liên tục leo thang do thiếu nguồn cung, ảnh hưởng đời sống người dân. Ảnh: AH



Cạnh đó, Bộ NN-PTNT cũng có công văn chỉ đạo về việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. Mục đích ngoài việc phục vụ tăng trưởng chung của ngành còn góp phần bù đắp lượng thịt heo thiếu hụt do DTHCP dịp Tết Nguyên đán và đầu năm 2020. Đồng thời, góp phần sớm bình ổn giá thịt heo đang ngày càng tăng cao.



Để việc tái đàn đạt hiệu quả cao, Bộ NN-PTNT yêu cầu phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, vôi, áp dụng hiệu quả các biện pháp an toàn sinh học.



Chính quyền địa phương kiểm tra, xác nhận điều kiện nuôi tái đàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn và phát triển đàn heo địa phương.



Bộ NN-PTNT cũng yêu cầu các doanh nghiệp chăn nuôi tuyệt đối không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, giết mổ, buôn bán heo trái phép, các sản phẩm thịt heo qua biên giới giữa Việt Nam và các nước.