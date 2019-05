Giá USD đột ngột lao dốc sau nhiều ngày 'nổi sóng '

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố sáng nay ngày 10-5 ở mức 23.057 VND/USD, giữ nguyên so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN là 23.200 - 23.699 VND/USD.

Trong khi đó, giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 23.385 – 23.405 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm tới 45 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với giá chốt phiên chiều qua.

Tương tự, Sacombank cũng điều chỉnh giảm 35 đồng ở chiều bán ra so với chiều qua, đưa giá mua vào bán ra về mức 23.255 – 23.395 VND/USD.

Trái ngược với chiều hướng của những ngày qua, hiện giá USD trên thị trường tự do lại cao hơn ngân hàng từ 5-10 đồng mỗi đô la. Hiện giá USD trên thị trường tự do dao động trong khoảng 23.390 – 23410 VND/USD, tăng 25 đồng ở chiều mua vào và 35 đồng ở chiều bán ra so với giá chiều hôm trước.



Trong báo cáo thị trường tài chính tiền tệ Việt nam tháng 4 -5/2019, chuyên gia tài chính Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc Phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân của công ty Chứng khoán Sài Gòn cho rằng một số yếu tố được cho là những yếu tố tác động đến tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh trong những ngày qua là do hàng loạt những nguyên nhân sau.

Thứ nhất là do chênh lệch lãi suất VND-USD trên liên ngân hàng giảm mạnh từ 1,5-1,8%/năm xuống 0,4-0,7%/năm. Thứ hai, do chỉ số Dollar Index tăng mạnh lên trên mức 98 và thứ bà là do cung - cầu USD trong nước bớt thuận lợi hơn sau khi đã các tổ chức tín dụng đã bán tới 8,35 tỷ USD về NHNN từ đầu năm 2019 và Việt Nam nhập siêu 750 triệu USD trong nửa đầu tháng 4/2019.

Diễn biến thị trường tương đối bất ngờ trong bối cảnh hầu hết các thành viên đều đang tự tin với sự ổn định của tỷ giá nên đã có tác động tương đối lớn đến tâm lý, đặc biệt là ở thị trường tự do, đẩy tỷ giá trên ngân hàng và thị trường tự do tăng lần lượt là 0,3% và 0,5% chỉ trong tuần cuối tháng 4.

Nếu như không có việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc vào đầu tháng 5, tôi nghiêng nhiều về khả năng tỷ giá sẽ ổn định trở lại vì: diễn biến lãi suất VND trên liên ngân hàng là ngắn hạn, chênh lệch lãi suất VND-USD sẽ khôi phục về mức 1-1.5%; dự trữ ngoại hối gia tăng đáng kể, củng cố nguồn lực để NHNN bình ổn thị trường nếu có biến động mạnh; triển vọng gia tăng nguồn vốn FII từ những thương vụ bán vốn lớn

Đặc biệt quan điểm của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong phiên họp đầu tháng 5 vẫn là giữ nguyên lãi suất trong năm 2019, lạm phát lõi PCE tháng 3 của Mỹ chỉ là 1,6% - thấp hơn so với lạm phát mục tiêu nên USD chưa có nhiều lý do đủ mạnh để tiếp tục tăng.

Khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đứng trước nguy cơ leo thang, vấn đề kiểm soát tỷ giá sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố bên ngoài, đặc biệt là diễn biến đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.

Chỉ tính trong vòng 4 ngày từ 6/5 đến 9/5/2019, đồng CNY đã mất giá khoảng 1,3%, xấp xỉ mức độ mất giá đã từng xảy ra vào giữa tháng 6/2018. Tuy nhiên, khác với năm ngoái, các thành viên thị trường và phía Trung Quốc đều đã có sự chuẩn bị từ trước. Tỷ giá USD/CNY dù đã tăng lên 6,82 nhưng vẫn còn thấp hơn mức đỉnh của năm 2018 là 6,97.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ can thiệp để giữ đồng CNY như đã làm trong năm 2018. Sự mất giá của CNY ảnh hưởng đến VND phần nhiều là ở khía cạnh tâm lý nên phía Việt Nam vẫn còn nhiều công cụ để ổn định tỷ giá. Đồng VND vì vậy nếu có biến động vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát.