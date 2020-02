Giá vàng tăng gần 1,8 triệu đồng/lượng

Tính đến 3 giờ chiều nay, 23-2, giá mua vào - bán ra đối với loại vàng miếng do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 45,62-46,1 triệu đồng/lượng, tăng thêm 50.000 đồng/lượng so với chiều qua. Giá bán ra đối với vàng nhẫn SJC loại một chỉ, hai chỉ, năm chỉ cao hơn 50.000 đồng, tương đương 46,15 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính chung trong vòng một tuần qua, giá vàng miếng đã tăng tới 1,6 triệu đồng/lượng.



Giá vàng tại một tiệm vàng Mi Hồng vào chiều nay được giao dịch ở mức 45,88-46,18 triệu đồng/lượng, tăng 180.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức tăng giá đối với vàng miếng trong vòng một tuần qua của tiệm vàng này lên tới 1,73 triệu đồng/lượng. Tại những tiệm vàng nhỏ lẻ, chủ cửa hàng còn đẩy mức giá lên mạnh hơn nữa, lên gần 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng đóng cửa ở mức 1.643 USD/ounce, mức cao nhất trong bảy năm qua (tương đương khoảng 46,1 triệu đồng/lượng). Hiện giá vàng trong nước cao hơn vàng thế giới gần 100.000 đồng/lượng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, giá kim loại quý liên tục leo thang do các nhà đầu tư tìm kiếm vàng như là kênh trú ẩn an toàn do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang có dấu hiệu lan nhanh ngoài Trung Quốc, nhất là thông tin về diễn biến dịch ở Hàn Quốc, Nhật Bản...