Sáng nay, 4-2, khảo sát tại các chợ dân sinh cho thấy hiện giá rau các loại đều cao hơn so với thời điểm trước tết Nguyên đán Canh Tý.

Đơn cử như tại chợ Xốm (Hà Đông, Hà Nội), trước tết rau muống có giá 3.000 đồng/bó nay tăng lên 7.000 đồng/bó; rau cải ngồng từ hơn 10.000 đồng/kg nay tăng lên 40.000 đồng/kg; rau cải canh từ 4.000 đồng/bó tăng lên 10.000 đồng/bó...



Tại chợ Kim Văn - Kim Lũ (Hoàng Mai, Hà Nội), giá rau cũng nhỉnh hơn so với ngày thường, như rau cải cúc trước tết giá chỉ 5.000 đồng/bó, nay tăng lên 7.000 đồng.



Người dân chọn mua rau tại siêu thị Meca Market (Hà Đông). Ảnh: AH



Chị Nguyễn Thị Tâm (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Ngày bình thường rau ngải cứu có 4.000 đồng/bó nay tăng lên 6.000 đồng; rau cải cúc cũng tăng từ 5.000 đồng lên 7.000 đồng/bó mà bó bé tí".

Chị Nguyễn Thị Thoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng chia sẻ giá rau tại chợ Nguyễn Công Trứ nhỉnh hơn so với ngày thường. Ví dụ như giá rau muống ngày thường chỉ 7.000-8.000 đồng/bó nay tăng lên 10.000 đồng/bó.

Theo lý giải của các tiểu thương, nguyên nhân giá rau tăng cao là do ảnh hưởng của mưa đá, mưa lớn trong dịp Tết Nguyên đán khiến số lượng rau bị hỏng, thiệt hại nhiều.



Trong khi giá rau tại các chợ dân sinh đều cao hơn so với ngày thường thì tại một số siêu thị như Big C, Meca Market... giá dường như không có biến động. Về nguồn cung không thấy tình trạng khan hiếm.



Big C Hồ Gươm phải gắn biển định mức mua rau của người dân để ngăn chặn tiểu thương bên ngoài vào đầu cơ, mua rau. Ảnh: AH



Cũng theo người này, hiện lượng cung rau củ hàng ngày của hệ thống Big C về cơ bản không biến động so với trước tết. Về giá cả cũng không có biến động, không tăng giá vì đã tham gia cam kết bình ổn giá từ trước tết.