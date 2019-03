Heo sạch, an toàn đang khốn khổ vì bị 'oan'

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đưa ra khuyến cáo để bảo đảm sức khỏe và phòng chống dịch bệnh xảy ra trên heo, các nhà sản xuất, chế biến và người tiêu dùng nên sử dụng các sản phẩm thịt heo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm dịch. Ban cũng khuyến khích người dân lựa chọn và sử dụng các sản phẩm thịt heo đã được chứng nhận thuộc chuỗi thực phẩm an toàn (đã được kiểm soát từ khâu nuôi, giết mổ và kinh doanh) với dấu hiệu nhận biết thông qua logo “chuỗi thực phẩm an toàn”. Hoặc sản phẩm có tem truy xuất (để biết nguồn gốc heo từ trại an toàn với dịch bệnh hay không)...